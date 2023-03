Računsko sodišče bo revidiralo poslovanje RTVS

Parlamentarni odbor za kulturo računskemu sodišču predlaga, naj izvede revizijo pravilnosti in smotrnosti poslovanja Radiotelevizije Slovenija (RTVS). Zaradi sumov o nepravilnostih, ki se pojavljajo v javnosti, so računskemu sodišču naložili, naj še posebej preveri pravilnost in zakonitost sestave letnega poročila javnega zavoda za leto 2022.

Današnjo sejo je sklicala predsednica odbora Tamara Vonta (Svoboda), ki je pojasnila, da se je za to odločila na podlagi številnih zapisov v medijih o finančnem poslovanju RTVS v lanskem letu, ki se ne skladajo z uradnimi informacijami zavoda. Zato želijo dobiti natančnejši vpogled v delovanje javnega zavoda, ki je "v izrednem stanju že toliko časa, da smo glede tega lahko vsi zaskrbljeni".

Državni sekretar na ministrstvu za kulturo Marko Rusjan je pojasnil, da so tudi na podlagi poročanja medijev zaznali nekaj sumov nepravilnosti pri poročilu o poslovanju RTVS za leto 2022 in finančnem načrtu za letos. Po njegovih besedah se pojavljajo dvomi o izvedbi notranje revizije, zato so na ministrstvu podali pobudo agenciji za nadzor nad revidiranjem, da opravi nadzor nad postopkom notranje revizije in ugotovi, ali so bili postopki pravilno izpeljani.

Poleg tega so na ministrstvu dobili več prijav sumov kršitev predpisov, ki se nanašajo predvsem na izvajanje zakona o Slovenskem filmskem centru. Ta namreč določa, da mora RTVS dva odstotka pobranega RTV-prispevka preteklega leta zagotoviti za razpis za avdiovizualne vsebine. Te prijave so odstopili pristojnemu inšpektoratu za medije in kulturo, je še pojasnil državni sekretar.

Grah Whatmough očitke o nepravilnostih zavrnil kot zlonamerne

V. d. generalnega direktorja zavoda Andrej Grah Whatmough je očitke o nepravilnostih zavrnil. Kot je dejal, je letno poročilo in zaključni račun revidiral zunanji pooblaščeni revizor, ki revizijo na RTVS opravlja že od leta 2018. Zagotovil je tudi, da ni bilo nobenih nepravilnosti v zvezi z evidentiranjem obveznosti za slovensko filmsko produkcijo, spremenili so le pristop. Poudaril je, da RTVS vsako leto za sofinanciranje slovenske filmske produkcije zagotavlja več sredstev od zakonsko predvidenih, ker pa upravičenci vseh namenjenih sredstev ne porabijo, zasledujejo cilj, da se neporabljena sredstva usmerijo v lastno produkcijo RTVS.

Zagotovil je, da se v javnem zavodu vse izvaja skladno s pravili in standardi, očitke o nepravilnostih pa zavrnil kot "zlonamerne in usmerjene v dodatno blatenje ugleda RTVS, ki je prvič po šestih letih poslovala z dobičkom".

Predsednik sveta delavcev Robert Pajek pa se je vprašal, zakaj poročilo sveta delavcev prvič od leta 2009 ni bilo vključeno v letno poročilo javnega zavoda. "Mogoče zato, ker smo bili preveč kritični," je dejal. Kot najbolj problematično dejstvo je izpostavil, da je vodstvo RTVS še decembra lani v osnutku letnega poročila izkazovalo izgubo, "dva meseca pozneje pa smo bili vsi pozitivni". Med prihodke so namreč med drugim prenesli sredstva, namenjena financiranju filmske produkcije, še prej pa retroaktivno spremenili pravilnik o računovodstvu.

Med razlogi za izkaz pozitivnega poslovanja je po njegovih besedah tudi prelivanje sredstev za gradnjo nadomestnega objekta na Komenskega ulici. "Če bi ta dva finančna primera izkazovali, kot so jih doslej, bi bilo v letu 2022 približno tri milijone izgube," je poudaril Pajek. Vodstvu je še očital, da se je napačno lotilo zmanjševanja števila zaposlenih, posledice tega pa se "vidijo na ekranih".

"Iz informativnega programa nastalo enoumno strankarsko trobilo"

Da se je od referenduma o noveli zakona o RTVS slika javne televizije "popačila do neprepoznavnosti", je opozorila tudi predstavnica sveta delavcev Ksenija Horvat. Poudarila je, da je iz "nekoč korektnega informativnega programa nastalo enoumno strankarsko trobilo, politični projekt, ki ne služi več interesu javnosti", zadnji podatki o gledanosti pa kažejo tako skrb vzbujajočo sliko, da bi se morali zganiti vsi mehanizmi nadzora v državi.

Očitke o "strankarskem trobilu" zavračajo v SDS. Po besedah Andreja Hoivika je sicer vodstvo RTVS s pozitivnim poslovanjem doseglo odličen rezultat kljub "nagajanju vlade". Tudi Alenka Jeraj se je vprašala, v čem je težava, če pa so rezultati poslovanja javnega zavoda pozitivni. Meni, da je vodstvo RTVS ravnalo pravilno, ko se je zmanjševanja stroškov lotilo z zmanjševanjem stroškov dela. "Zakaj razpravljamo o zadevah, ki so pozitivne?" se je vprašala tudi poslanka NSi Iva Dimic.

V koalicijskih poslanskih skupinah po drugi strani opozarjajo, da so informacije, ki se pojavljajo glede poslovanja zavoda, skrb vzbujajoče. Po besedah Andreje Rajbenšu iz Svobode je prišlo na RTVS do "sfriziranega računovodstva", njena poslanska kolegica Sara Žibrat pa je poudarila, da so ob teh informacijah dolžni naložiti revizijo računskemu sodišču. S tem se je strinjala tudi poslanka Levice Tatjana Greif, ki je dejala, da so "finančne in druge malverzacije giljotina nad RTVS".

Člani odbora so imeli namreč na mizi predlog sklepa, naj odbor zaradi javno izraženih sumov računskemu sodišču predlaga izvedbo revizije pravilnosti in smotrnosti poslovanja javnega zavoda, še posebej pa pravilnosti in zakonitosti sestave letnega poročila RTVS za leto 2022. Takšen sklep so člani odbora iz vrst koalicije podprli, v opoziciji pa so glasovali proti.