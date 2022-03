Račun za volitve odprlo 22 strank, Popovič kar tri

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Transakcijske račune za financiranje kampanje pred aprilskimi volitvami v DZ je odprlo 22 strank in list, ki se bodo potegovale za poslanske sedeže. Boris Popovič ima odprte kar tri račune.

Transakcijske račune za financiranje kampanje pred aprilskimi volitvami v DZ je odprlo 22 strank in list, ki se bodo potegovale za poslanske sedeže. Boris Popovič ima odprte kar tri račune. Foto: STA

V sredo se je iztekel rok za odprtje posebnega transakcijskega računa za financiranje volilne kampanje. Račun je odprlo 22 strank in list. Med njimi najbolj izstopa nekdanji koprski župan Boris Popovič, ki ima več strank. Kot je razvidno iz Ajpesa, je Popovič odprl kar tri transakcijske račune.

Kot je razvidno iz registra transakcijskih računov, objavljenega na spletni strani Agencije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), je transakcijske račune za volilno kampanjo za leto 2022 odprlo 22 strank in list. Na tem računu mora organizator zbrati vsa sredstva za financiranje kampanje in z njega poravnati vse stroške.

Ob vseh parlamentarnih strankah so transakcijski račun odprli tudi v več novonastalih strankah in nekaterih zunajparlamentarnih, ki so se v preteklosti že potegovale za vstop v državni zbor. Seznam strank si lahko ogledate spodaj.

Popovič s kar tremi transakcijskimi računi

Med strankami z računom za volitve so vse aktualne parlamentarne stranke, in sicer SDS, NSi, Konkretno, ki se na volitve podaja v okviru gibanja Povežimo Slovenijo, SD, LMŠ, Levica, SAB, DeSUS in SNS.

Med novoustanovljenimi strankami, ki se bodo tokrat prvič potegovale za prestop parlamentarnega praga, so transakcijski račun za kampanjo med drugim odprle stranka Gibanje Svoboda pod vodstvom Roberta Goloba, Naša dežela pod vodstvom nekdanje kmetijske ministrice Aleksandre Pivec, zelena stranka Vesna, Državljansko gibanje Resni.ca in stranka Za ljudstvo Slovenije.

Na seznamu najbolj izstopa nekdanji koprski župan Boris Popovič, ki ima odprte tri račune, in sicer za stranke Lista Borisa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo, Koper je naš in Ankaran je naš. Na Popoviča smo se obrnili za pojasnilo, zakaj ima odprte tri račune, a za odgovore ostaja nedosegljiv.

Če ne bo povezovanja, NSP ne bo šla na volitve

Transakcijske račune so odprle tudi nekatere stranke, ki so se v preteklosti že potegovale za prestop parlamentarnega praga, med temi Piratska stranka Slovenije, Dobra država in Socialistična partija Slovenije.

Račun je odprla tudi Neodvisna stranka Pomurja (NSP), ki se je sicer o skupnem nastopu na parlamentarnih volitvah pogovarjala z LIDE, a so se člani te odločili, da se na aprilske državnozborske volitve ne podajo. Kot je za STA pojasnil predsednik NSP Jože Korpič, so za zdaj še v fazi odločanja, ali se bodo za nastop na volitvah morda povezali s katerim od preostalih političnih akterjev. Če se to ne bo zgodilo, pa se stranka ne bo podala na parlamentarne volitve, je še pojasnil Korpič.

Med zunajparlamentarnimi strankami so transakcijske račune odprle še stranke Naša prihodnost, Zelena dežela in Domovinska liga.

Končno število strank oziroma kandidatnih list, ki se bodo 24. aprila potegovale za vstop v državni zbor, sicer na podlagi podatkov o transakcijskih računih še ni dokončno znano. Tako se morda vse stranke oziroma liste, ki so odprle račune, v samo tekmo ne bodo podale.