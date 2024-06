Po koncu mandata: bodo tudi slovenski evroposlanci delali za bankirje ali celo sovražne države?

Nekdanji predsednik Evropske komisije Manuel Barroso, ki je kar deset let zasedal enega najpomembnejših položajev v Evropski uniji, se je po koncu politične kariere zaposlil v eni izmed največjih bank na svetu Goldman Sachs. Ta ima seveda veliko interesov tudi v državah članicah EU, pa tudi na ravni celotne povezave, kjer je Evropska komisija ključna pri oblikovanju skupnih pravil.

Vprašanje, ali je delo Barrosa za tako pomembnega globalnega igralca v bančnem sektorju morda v konfliktu interesov, je sicer kar nekaj časa zaposlovalo evropsko politiko in javnost, a kakšnih večjih posledic ni bilo. Niti ne kaže, da bi šlo za vprašanje, ki bi ga politika želela urediti.

Organizacija Transparency International je namreč prejšnji mesec razkrila, da kar četrtina Evropskih poslancev poleg poslanske plače, ki nikakor ni skromna, prejema še precej postranskih dohodkov zaradi dela v raznih nadzornih svetih, svetovalnih odborih ... Nekateri pa so medtem celo sodelovali pri pripravi zakonodaje s področja, na katerem so opravljali postransko zaposlitev.

Na prvem mestu med tovrstnimi prejemniki je litovski evroposlanec Viktor Uspaskich s kar tremi milijoni evrov dodatnega prihodka. Med sedanjimi osmimi slovenskimi evroposlanci imajo po najmanj eno dodatno dejavnost Franc Bogovič (EPP/SLS), Romana Tomc (EPP/SDS) ter Matjaž Nemec in Milan Brglez (oba S&D/SD).

Nekdanji nemški kancler in Vladimir Putin



Kot eden izmed najbolj problematičnih prehodov iz politike v gospodarstvo se je pokazalo poslovno sodelovanje nekdanjega nemškega kanclerja Gerharda Schröderja z ruskim energetskim velikanom Gazprom. O konfliktu interesov so se nemški mediji veliko spraševali že pred skoraj 20 leti, Schröder (ki velja za lobista ruskega predsednika Vladimirja Putina) pa se je v nemilosti nemške javnosti znašel šele po ruski invaziji Ukrajine. Schröder je bil med drugim tudi velik podpornik plinovoda Severni tok 2, ki je bil uničen kmalu po začetku ruske agresije nad Ukrajino.

Z vprašanji o pomembnosti popoldanskega dela evroposlancev in njihovi karieri po koncu politične smo se obrnili tudi na Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK). Ta sicer poudarja, da za ureditev statusa evropskih poslancev ni pristojna, zato področja ne morejo neposredno komentirati.

"Na načelni ravni pa lahko poudarimo, da je pomembno imeti jasno urejeno, kaj je poleg opravljanja funkcije evropskega poslanca dovoljeno in kakšne so omejitve. Nedorečenost namreč lahko predstavlja korupcijska tveganja, saj bi se lahko zakonodaja tako arbitrarno tolmačila, to pa lahko vodi v izjeme, obvode in ostale prakse, ki niso v javnem interesu," so poudarili pri KPK.

Vrtljiva vrata



Izraz "vrtljiva vrata" oziroma "revolving door" se nanaša na karierno prehajanje oseb med delovnimi mesti v politiki in zasebnem sektorju. Prehajanje je problematično predvsem z dveh vidikov: Navzkrižje interesov: Ljudje, ki se premaknejo iz vlade v zasebni sektor, lahko uporabijo svoje notranje znanje v korist svojega novega delodajalca, včasih na škodo javnega dobrega.



Zakonski okvir in regulativne institucije: Podjetja, ki so regulirana s strani Bruslja oziroma drugih političnih centrov moči, velikokrat najamejo ljudi, ki so delali neposredno za regulatorja. Podjetja tako dobijo dostop do nejavnih informacij in podrobnosti o delu agencij, hkrati pa tudi neposreden dostop do drugih zaposlenih v javnih institucijah.



Obstajajo argumenti za in proti vrtljivim vratom. Glavni argument ZA je, da se tako prenaša strokovno znanje iz zasebnega sektorja v vlado (in obratno), medtem ko mnogi opozarjajo, da z najemanjem podjetja (in pa druge države) lahko dobijo preveč moči za lastne interese.

Kaj pravijo stranke?

V nadaljevanju si lahko preberete odgovore posameznih strank na vprašanja Siol.net. Odgovore strank objavljamo glede na vrstni red strank na glasovnici. Vse stranke so prejele enaka vprašanja. Nekatere stranke so odgovorile le na posamezna vprašanja. Odgovore smo prejeli od vseh strank razen Zelenih Slovenije.



S klikom na posamezno stranko na spodnjem seznamu lahko takoj pogledate odgovore stranke, ki vas zanima:

Gibanje Svoboda

Kje so vaši kandidati za EU-poslance zaposleni danes? Irena Joveva je evropska poslanka, Matej Grah je zaposlen v državnem zboru, Janja Sluga, Tamara Vonta in Uroš Brežan so poslanci državnega zbora, Marjan Šarec je minister, Jure Leben je zaposlen na občini Škofljica. Ali imate kakšne omejitve za zaposlitev nekdanjih poslancev po poteku mandata? Stranka Gibanje Svoboda posebnih omejitev nima, ravna se po zakonskih določilih. Šest mesecev po končanju mandata evropski poslanci ne smejo opravljati nobene funkcije, ki bi lahko vplivala na politiko Evropskega parlamenta. Ali po vašem mnenju obstajata kakšna konkretna zaposlitev ali delo, ki ga po poteku mandata nekdanji evropski poslanec/nekdanja poslanka ne bi smel/-a opravljati? Gibanje Svoboda spoštuje svobodno odločitev posameznika o izbiri svoje kariere po zaključku mandata kot evropski poslanec ali poslanka. Slediti morajo visokim standardom etike in delovati na način, da preprečijo morebitne konflikte interesov. Po zaključku mandata bi morali paziti, da se izognejo dejavnostim in zaposlitvam, ki bi lahko ogrozile integriteto institucij, v katerih so prej delovali. Ali podpirate prehodno obdobje (t. i. cooling off period), kot ga imajo določene države EU? V stranki zagovarjamo preglednost in odgovornost, zato bi nekdanji poslanci morali biti izjemno pazljivi pri odločanju o nadaljevanju svoje karirere z namenom krepitve zaupanja javnosti v politične institucije. To vključuje tudi previdnost pri nadaljnjem zaposlovanju pri organizacijah, s katerimi so v času mandata sodelovali ali so bili predmet njihovih odločitev. Smiselno bi bilo upoštevati t. i. "ohlajevalno obdobje" z namenom morebitnega izkoriščanja informacij ali vpliva.

Slovenska demokratska stranka (SDS) Kje so vaši kandidati za EU-poslance zaposleni danes? Ali imate kakšne omejitve za zaposlitev nekdanjih poslancev po poteku mandata? Ali po vašem mnenju obstajata kakšna konkretna zaposlitev ali delo, ki ga po poteku mandata nekdanji evropski poslanec/nekdanja poslanka ne bi smel/-a opravljati? Ali podpirate prehodno obdobje (t. i. cooling off period), kot ga imajo določene države EU? Vse podatke lahko najdete na spletu, v skladu z zakonodajo omejitev glede zaposlitve nimamo. Ali bodo vaši kandidati v primeru izvolitve še vedno opravljali druge funkcije, dodatne dejavnosti in članstva (s. p., društva, delne zaposlitve …)? Ali je popoldansko delo evropskih poslancev po vašem mnenju sporno? So na tem področju kakšne omejitve? Naši poslanci se bodo odločili sami, v skladu s Poslovnikom in pravili Evropskega parlamenta. Podpiramo preglednost na tem področju.

Vesna – zelena stranka Kje so vaši kandidati za EU-poslance zaposleni danes? Ali imate kakšne omejitve za zaposlitev nekdanjih poslancev po poteku mandata? Ali po vašem mnenju obstajata kakšna konkretna zaposlitev ali delo, ki ga po poteku mandata nekdanji evropski poslanec/nekdanja poslanka ne bi smel/-a opravljati? Ali podpirate prehodno obdobje (t. i. cooling off period), kot ga imajo določene države EU? Nihče od naših kandidatov danes ni zaposlen v politiki, vsi imajo druge zaposlitve, v različnih sektorjih – podatki spodaj. Podpiramo cooling off obdobje po poteku mandata, tako za poslance kot evropske komisarje. Z vidika transparentnosti bi morali (nekdanji) poslanci tudi po preteku tega obdobja Evropski parlament obvestiti o delu, ki ga opravljajo. Žal večina tega ne naredi.



Podatki o zaposlitvah: Vladimir Prebilič (nepoklicni župan), Urška (Urša) Zgojznik (generalni sekretar politične stranke, samostojna podjetnica), Klemen Belhar (svetovalec in predavatelj), Marike Grubar (samostojna strokovna delavka v kadrovski službi), Uroš Macerl (samozaposlen kmet in nosilec dopolnine dejavnosti na kmetiji), Andreja Marolt (Vodja zdravstvenonegovalnega tima na oddelku za očesne bolezni), Ibrahim Nouhoum (varovanje premoženja in oseb) in Saša Fras (samostojni podjetnik). Če bodo vaše kandidate v primeru izvolitve ujeli na laži, ali bodo odstopili? Oziroma kakšne sankcije bi morale čakati evropske poslance, ki bi jih ujeli na laži (pri čemer je laganje opredeljeno tudi kot eno od dejanj, ki predstavlja kršitev integritete)? Naše kandidate odlikuje visoka stopnja integritete. Ne lažemo in ne dajemo lažnih obljub. Ali bodo vaši kandidati v primeru izvolitve še vedno opravljali druge funkcije, dodatne dejavnosti in članstva (s. p., društva, delne zaposlitve …)? Ali je popoldansko delo evropskih poslancev po vašem mnenju sporno? So na tem področju kakšne omejitve? Vsekakor je to odvisno od dela, ki ga posameznik opravlja, in od tega, ali obstaja morebitna nevarnost konflikta interesov. V primeru opravljanja drugega dela mora biti to transparetno predstavljeno. Nosilec naše liste, dr. Prebilič, je že javno povedal, da bi v manjšem deležu opravljal delo visokošolskega učitelja na področju, na katerem fakulteta težko v kratkem času najde strokovno ustrezno zamenjavo.

Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS) in Dobra država Kje so vaši kandidati za EU-poslance zaposleni danes? Različno, nekateri so že upokojenci, drugi v privatnem sektorju, nekateri v državnem oziroma izobraževalnih ustanovah. Ali imate kakšne omejitve za zaposlitev nekdanjih poslancev po poteku mandata? Ne. Ali po vašem mnenju obstajata kakšna konkretna zaposlitev ali delo, ki ga po poteku mandata nekdanji evropski poslanec/nekdanja poslanka ne bi smel/-a opravljati? V skladu z zakonodajo. Ali podpirate prehodno obdobje (t. i. cooling off period), kot ga imajo določene države EU? Menimo, da je obstoječa ureditev ustrezna. Ali bodo vaši kandidati v primeru izvolitve še vedno opravljali druge funkcije, dodatne dejavnosti in članstva (s. p., društva, delne zaposlitve …)? Ali je popoldansko delo evropskih poslancev po vašem mnenju sporno? So na tem področju kakšne omejitve? Naši poslanci se bodo odločili sami, v skladu s Poslovnikom in pravili Evropskega parlamenta. Podpiramo preglednost na tem področju. Nazaj na vrh.



Slovenska ljudska stranka (SLS) Kje so vaši kandidati za EU-poslance zaposleni danes? Ali imate kakšne omejitve za zaposlitev nekdanjih poslancev po poteku mandata? Ali po vašem mnenju obstajata kakšna konkretna zaposlitev ali delo, ki ga po poteku mandata nekdanji evropski poslanec/nekdanja poslanka ne bi smel/-a opravljati? Ali podpirate prehodno obdobje (t. i. cooling off period), kot ga imajo določene države EU? Zaposlitev kandidatov je bila javno objavljena ob vložitvi liste kandidatov na DVK. Zaposlitve v vplivnih podjetjih ali organizacijah, ki jih pomembno zadeva delo v Evropskem parlamentu, je po našem mnenju za nekdanje evropske poslance najmanj nehigienično. V Evropskem parlamentu bomo na ravni EU predlagali uvedbo prehodnega obdobja. Ali bodo vaši kandidati v primeru izvolitve še vedno opravljali druge funkcije, dodatne dejavnosti in članstva (s. p., društva, delne zaposlitve …)? Ali je popoldansko delo evropskih poslancev po vašem mnenju sporno? So na tem področju kakšne omejitve? Slovenija ima le devet evropskih poslancev in ti morajo dati vse od sebe za interese slovenske države in skupno dobro v EU. Pričakovati, da bi evropski poslanec povsem prekinil stike s svojo lokalno ali interesno skupnostjo, pa bi bilo po našem mnenju pretirano, saj bi se lahko s tem hitro oddaljil od realnih težav ljudi in se zaprl v evrokratski mehurček v Bruslju. Nazaj na vrh.



Nova Slovenija – krščanski demokrati (NSi) Kje so vaši kandidati za EU-poslance zaposleni danes? Ali imate kakšne omejitve za zaposlitev nekdanjih poslancev po poteku mandata? Ali po vašem mnenju obstajata kakšna konkretna zaposlitev ali delo, ki ga po poteku mandata nekdanji evropski poslanec/nekdanja poslanka ne bi smel/-a opravljati? Ali podpirate prehodno obdobje (t. i. cooling off period), kot ga imajo določene države EU? Podatki o zaposlitvah so bili ob kandidaturi sporočeni tudi DVK in so naslednji: Matej Tonin (poslanec Državnega zbora RS), Katja Berk Bevc (strokovna sodelavka v poslanski skupini NSi), David Klobasa (župan), Mojca Erjavec (sekretarka v Uradu Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov), Mojca Sojar (organizatorka srečanj in potovanj), Janez Cigler Kralj (poslanec Državnega zbora RS), Vida Čadonič Špelič (poslanka Državnega zbora RS), Jernej Vrtovec (poslanec Državnega zbora RS) in Ljudmila Novak (poslanka v Evropskem parlamentu). Ali bodo vaši kandidati v primeru izvolitve še vedno opravljali druge funkcije, dodatne dejavnosti in članstva (s. p., društva, delne zaposlitve …)? Ali je popoldansko delo evropskih poslancev po vašem mnenju sporno? So na tem področju kakšne omejitve? Ali bodo poslanci opravljali še morebitne druge funkcije, trenutno še ni znano. Aktualna evropska poslanka Ljudmila Novak ni opravljala drugih dejavnosti, saj funkcija evropskega poslanca zahteva celega človeka. Tudi v stranki prevladuje mnenje, da bi se moral evropski poslanec v celoti posvetiti le tej funkciji.

Levica Kje so vaši kandidati za EU-poslance zaposleni danes? Ali imate kakšne omejitve za zaposlitev nekdanjih poslancev po poteku mandata? Ali po vašem mnenju obstajata kakšna konkretna zaposlitev ali delo, ki ga po poteku mandata nekdanji evropski poslanec/nekdanja poslanka ne bi smel/-a opravljati? Ali podpirate prehodno obdobje (t. i. cooling off period), kot ga imajo določene države EU? Evropski poslanci so ljudje s svojimi življenji, družinami, obveznostmi in tako kot vsi ostali imajo pravico do dela in do plačila za opravljeno delo. V Levici ocenjujemo, da morajo imeti poslanci po izteku mandata možnost in pravico do dela, kjer lahko svoje znanje, izkušnje in kompetence uporabijo v delovnem okolju. Njihove izkušnje, znanja in kompetence so dodana vrednost. Luka Mesec je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in podpredsednik vlade. Dan Juvan opravlja delo državnega sekretarja. Prav tako Luka Omladič. Fahir Gutić je upokojeni informatik. Zdenka Badovinac je umetnostna zgodovinarka in kustosinja. Katja Sluga je svetovalka na ministrstvu. Tarra Stermšek Kristan je prekarka in aktivistka. Svetlana Slapšak je upokojena dekanja in pisateljica. Nataša Sukič je poslanka in podpredsednica državnega zbora. Ali bodo vaši kandidati v primeru izvolitve še vedno opravljali druge funkcije, dodatne dejavnosti in članstva (s. p., društva, delne zaposlitve …)? Ali je popoldansko delo evropskih poslancev po vašem mnenju sporno? So na tem področju kakšne omejitve? Predvidoma ne, saj delo v Evropskem parlamentu zahteva polno zaposlenost.

Socialni demokrati (SD) Kje so vaši kandidati za EU-poslance zaposleni danes? Ali imate kakšne omejitve za zaposlitev nekdanjih poslancev po poteku mandata? Ali po vašem mnenju obstajata kakšna konkretna zaposlitev ali delo, ki ga po poteku mandata nekdanji evropski poslanec/nekdanja poslanka ne bi smel/-a opravljati? Ali podpirate prehodno obdobje (t. i. cooling off period), kot ga imajo določene države EU? Vabljeni, da obiščete našo spletno stran, kjer so informacije o kandidatkah in kandidatih Socialnih demokratov za volitve v Evropski parlament: https://socialnidemokrati.si/mocna-evropa-mocna-slovenija-2024/#ekipa Sicer poslovnik in sprejeta pravila organov Evropskega parlamenta, ki so bila po zadnji korupcijski aferi še zaostrena, predvidevajo med drugim obvezno prehodno obdobje za vse bivše evropske poslance. Ti ne morejo postati lobisti ali zastopati interesne skupine v odnosu do Evropskega parlamenta šest mesecev po prenehanju mandata. Po tem obdobju pa se morajo obvezno tisti, ki se odločijo za tako nadaljevanje poklicne poti, registrirati kot lobisti in morajo prestati postopek pridobivanja akreditacije, ki je lahko tudi zavrnjena. Vsi sestanki interesnih skupin morajo biti prijavljeni in javno objavljeni. Darila večjih vrednosti pa prijavljena in izročena službam Evropskega parlamenta. V SD podpiramo pravila EP glede predhodnega obdobja in ostala pravila glede preglednosti, vse ukrepe sta oba aktualna poslanca evropskega parlamenta SD tudi podprla. Aktualna evropska poslanca iz vrst Socialnih demokratov se pravil tudi striktno držita. Ali bodo vaši kandidati v primeru izvolitve še vedno opravljali druge funkcije, dodatne dejavnosti in članstva (s. p., društva, delne zaposlitve …)? Ali je popoldansko delo evropskih poslancev po vašem mnenju sporno? So na tem področju kakšne omejitve? Vsi kandidati in kandidatke Socialnih demokratov ravnajo in bodo v primeru izvolitve ravnali v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo. Nazaj na vrh.



Državljansko gibanje Resni.ca Kje so vaši kandidati za EU-poslance zaposleni danes? Ali imate kakšne omejitve za zaposlitev nekdanjih poslancev po poteku mandata? Ali po vašem mnenju obstajata kakšna konkretna zaposlitev ali delo, ki ga po poteku mandata nekdanji evropski poslanec/nekdanja poslanka ne bi smel/-a opravljati? Ali podpirate prehodno obdobje (t. i. cooling off period), kot ga imajo določene države EU? Naši kandidati za EU-poslance so trenutno zaposleni v različnih sektorjih, v zdravstvu, v gospodarstvu, kot samostojni podjetniki. Podpiramo uvedbo prehodnega obdobja po poteku mandata in verjamemo, da določene zaposlitve, ki bi lahko vodile do konflikta interesov, ne bi smele biti dovoljene. Ali bodo vaši kandidati v primeru izvolitve še vedno opravljali druge funkcije, dodatne dejavnosti in članstva (s. p., društva, delne zaposlitve …)? Ali je popoldansko delo evropskih poslancev po vašem mnenju sporno? So na tem področju kakšne omejitve? Naši kandidati se bodo v primeru izvolitve odrekli vsem dodatnim funkcijam in dejavnostim, ki bi lahko vplivale na njihovo poslansko delo. Popoldansko delo poslancev je po našem mnenju sporno, če vpliva na njihove obveznosti. Nazaj na vrh.