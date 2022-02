Popovič po 22 letih spet za volanom, znane podrobnosti povratka

Popovič je v reliju vozil med leti 1996 in 2000. Končal je dva relija za svetovno prvenstvo, v razvrstitvi slovenskega DP je zmagal na petih relijih in bil državni prvak leta 1999. Foto: Bor Slana Boris Popovič je bil leta 1996 državni prvak v kartingu (FC125), tri leta pozneje tudi v skupni razvrstitvi državnega prvenstva v reliju. Uspešno je končal dva relija za svetovno prvenstvo, in sicer leta 1999 v San Remu (19. mesto skupno, tretje v skupini N) in leta 2000 v Monte Carlu, ko je s 15. mestom skupno (6. mesto v skupini N) postavil najboljši slovenski dosežek na relijih najvišje ravni.

Kdo ve, kako bi se njegova kariera razvijala, če 29. junija leta 2000 na koprski obvoznici ne bi doživel hude prometne nesreče in se moral po njej krčevito boriti za življenje. Preteklo soboto je Popovič po 22 letih spet sedel za volan dirkalnega avtomobila in potrdil, da ga letos, ko bo s šestdesetletnico dočakal nov življenjski jubilej, čaka povratek na tekmovalne steze.

Popovič: Najprej na makadam v Italijo, aprila na reli za SP na Hrvaško

"Bilo je seveda odlično in vesel sem, da mi gre še vedno dobro od rok. Res je, 22 let nisem niti sedel v dirkalnem avtomobilu in tako dolgo ni bilo lahko zdržati. Saj veste, dirke so huda strast in marsikdo se vrne. Tudi jaz se bom, a predvsem zaradi ambicij mojega sina, pa tudi zaradi lastnega jubileja," nam je povedal Popovič, ki je v hrvaški Istri preizkusil enega od mitsubishijev Darka Peljhana.

Čez dva tedna bosta predvidoma oba nastopila na makadamskem reliju v Italiji, kjer se želi Popovič posvetiti predvsem povratku v dirkaško okolje, nato pa ga aprila čaka želen nastop na reliju za svetovno prvenstvo na Hrvaškem.

Video - Popovičeva vožnja na prvem testu po 22 letih

Sovoznik bo kar Popovičev sin, ki ga prav tako mika športna pot v reliju

Tam namerava voziti dirkalnik razreda R5 oziroma Rally2, najverjetneje bo to škoda fabia. Njegov sovoznik bo 21-letni sin Nik Popovič.

"Nik me je že dolgo nagovarjal, naj poskusim. Tudi njega zelo mika reli in rad bi postal dirkač. Začel bo kot moj sovoznik, nato pa bomo videli za naprej. Začeti bo moral seveda v šibkejšem avtomobilu, ki ga bo najbrž tudi kmalu preizkusil. Sam osebno pa imam v načrtu za zdaj le ta dva relija. Bomo videli za naprej. Slovenskega državnega prvenstva v celoti ne bom vozil, saj sem tam že bil prvak in ne vidim smisla, da bi to ponavljal," je še povedal 59-letni Koprčan.

Video - Popovič leta 1999 na reliju Velenje

Leta 1999 državni prvak v reliju s subaru imprezo

Popoviča smo na relijih prvič videli leta 1996, ko je na Saturnusu presenetil s hitro vožnjo in končal kot skupno tretji med Slovenci. Vozil je še ford escort RS cosworth skupine N. Leto pozneje je v Opatiji prvič zmagal, takrat že z mitsubishi lancerjem EVO3. Izstopalo je tudi drugo mesto na reliju YU v Srbiji in nato odmeven nastop na svetovnem prvenstvu v San Remu.

Leta 1998 je nastopil le na Saturnusu, nato pa si resnejši program pripravil za sezono 1999. Začel jo je v fordu escortu WRC. Na uvodnem reliju Bosch v Avstriji je bil med Slovenci drugi, na Saturnusu pa je moral odstopiti. Nato je zamenjal dirkalnik in se raje odločil za odlično pripravljeno subaru imprezo skupine A. Sledile so štiri zmage in eno drugo mesto za slovensko državno prvenstvo in s tem si je Popovič po kartingu naslov državnega prvaka pripeljal še v reliju. V tej zmagoviti sezoni je bil njegov sovoznik največkrat izkušeni Miro Vene, med najresnejšimi tekmeci za naslov državnega prvaka pa je bil takrat prav Peljhan – ta še vedno skoraj neprekinjeno dirka in je Popoviču tudi omogočil sobotni test v Istri.

Zadnji reli je odpeljal junija 2000

Leta 2000 je dva relija odpeljal z mitsubishi lancerjem EVO6. Začel jo je s petnajstim mestom na reliju Monte Carlo. Na Saturnusu se mu je nasmihala zmaga, a je po napaki in poškodbi dirkalnika odstopil. Zadnji Popovičev reli je bila hrvaška Ina Croatia Rally, kjer je 9. junija 2000 nastopil z renault meganom maxi. Po okvari menjalnika je odstopil že na prvi hitrostni preizkušnji.

Dvajset dni pozneje je nato v zgodnjih jutranjih urah sledila huda prometna nesreča med Koprom in Bertoki. Letos se Popovič, torej po skoraj 22 letih, spet vrača za volan dirkalnega avtomobila.