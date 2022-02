Finci so mojstri vožnje z avtomobili. Kar 16-krat so zmagali na reliju za svetovno prvenstvo, imajo pa tudi šest svetovnih prvakov. Na povabilo slovenskega avtomobilskega novinarja so v drugi polovici osemdesetih let v Slovenijo poslali tudi Mikaela Sundströma, enega njihovih najboljših voznikov, da nam je pokazal finske veščine relija, nas veliko novega naučil in predvsem, da je poskušal na sloviti makadamski Hrušici popraviti rekord eksotičnega ruskega moskviča.

Finci so v avtomobilskem športu ena najuspešnejših nacij. Osvojili so štiri naslove svetovnega prvaka v formuli ena in trinajst naslovov svetovnega prvaka v reliju. Skupno imajo 181 zmag na relijih za svetovno prvenstvo in kar šestim je uspelo osvojiti naslov svetovnega prvaka.

Nekoč so bili Finci predvsem mojstri snega in makadama, manj vešči pa so bili hitre vožnje po asfaltu. Zato so se hodili učit tudi na relije v druge evropske države. V drugi polovici osemdesetih smo finske zastave videli tudi na relijih v Sloveniji. Prvo ime je takrat bil 30-letni Mikael Sundström, pred tem četrtouvrščeni voznik z zaključnega relija SP leta 1986 v Veliki Britaniji in tudi sicer večkratni finski prvak v reliju.

Sundström je leta 1988 v Slovenijo prispel kot mednarodno že dokazan voznik, ki je bil dve leti prej četrti na reliju za SP v Veliki Britaniji in ki je nekaj mesecev pred Saturnusom vodil tudi na reliju za SP na Švedskem. Foto: zajem zaslona

Na reliju Saturnus sta se leta 1986 prijavili dve posadki iz Finske. To sta bili Saku Vierimaa - Tapio Eirtovaara (audi 80 quattro) in Peter Geitel - Kaj Häkkinen (opel manta 200). Obe posadki sta se na reli v Slovenijo vrnili tudi prihodnje leto.

"Geitel je bil avtomobilski novinar, ki sem ga že pred nekaj leti spoznal na različnih dogodkih, povezanih z avtomobili. Seveda smo govorili tudi o reliju. Takrat sem pomagal iskati nove ceste za hitrostne preizkušnje, vodil sem tudi tiskovno središče. Tako sem Geitla dovolj navdušil, da je prišel v Slovenijo in s seboj pripeljal še dirkaške kolege. Ugotovili so, da lahko na Saturnusu dobijo primerne izkušnje za evropske relije," se spominja slovenski avtomobilski novinar Tomaž Porekar, ki je takrat na reliju Saturnus vodil tiskovno središče in pomagal tudi iskati nove proge za hitrostne preizkušnje.

Valerij Filimonov in moštvo Moskviča sta bila z odličnim vožnjami na makadamski Hrušici najboljši izziv za finske mojstre makadama.

Saturnus je privolil v plačilo nekaterih stroškov, tako da sta Geitel in Veirimaa nastopila tako v letu 1986 kot tudi v letu 1987. Takrat je na reliju blestel ruski voznik Valerij Filimonov z moskvičem, ki je postavil nov rekord na makadamski hitrostni preizkušnji iz Podkraja prek Hrušice navzdol proti Kalcam pri Logatcu.

"No, Geitel mi je tedaj rekel, da bo prihodnjo sezono pripeljal nekoga, ki bo premagal Ruse z moskvičem na Hrušici," pravi Porekar. Finec, ki je že takrat sodeloval s finskim uvoznikom Mazde in na Saturnusu leta 1987 vozil njihovo mazdo 323, je držal obljubo. Leta 1988 se je na Saturnus prijavil tudi Sundström s sovoznikom Voittom Silanderjem, ki je s štartno številko tri na progo zapeljal v odlično pripravljeni mazdi 323 skupine A.

Sundström je bil na spustu iz Podkraja proti Kalcam razred zase

Reli se je začel 28. maja popoldan. Najprej je bila na sporedu kratka preizkušnja v Črnučah pri Ljubljani, ki jo je drugič zaporedoma prenašala tudi nacionalna televizija. Sundström je bil prvi izzivalec avstrijskega favorita Franza Wittmanna (lancia delta HF integrale), in ta je na prvih asfaltnih hitrostnih preizkušnjah − Črnuče, Zaplana, Rovte Predgriže in Strmec − pričakovano potrdil vlogo favorita. Po petih preizkušnjah je imel Wittmann že 22 sekund prednosti pred Sundströmom.

Toda to so bili še časi relijev na mešanih podlagah. Posadke so lahko menjale gume, toda pri nastavitvah avtomobila so morale sprejeti določene kompromise. Sledila je makadamska Hrušica, ki jo je Sundström odpeljal 25 sekund hitreje od Wittmanna in se izstrelil v vodstvo v skupnem seštevku.

Mikael Sundström ni bil edino slovito ime svetovnega relija na slovenskem asfaltu. Tudi Wittmann je bil zmagovalec relija za SP na Novi Zelandiji, ko tam resda ni bilo vodilnih tovarniških voznikov. Pozneje je reli Saturnus privabil Gigija Gallija in predvsem Phillipa Bugalskega, ki je bil v zadnjem delu svoje športne poti testni voznik nove Citroenove ekipe in je z njimi leta 1999 zmagal na relijih za SP v Kataloniji in na Korziki. Med preostalimi slovitimi imeni na slovenskih cestah je izstopal predvsem Avstrijec Jochen Rindt, leta je leta 1970 postal, posthumno, svetovni prvak formule ena.

Rezultati hitrostne preizkušnje Hrušica iz leta 1988. Po dosegljivih rezultatih pozneje, vsaj dokler je cesta prek Hrušice ostala makadamska, dosežka Finca Sundstroma ni nihče več izboljšal.

Sundström je bil petkratni finski prvak v reliju, večkrat je zmagal tudi na relijih za evropsko prvenstvo - izstopajo zmage na relijih Artic in Barum. Foto: osebni arhiv

Mazda je imela v letih 1987 in 1988 na svetovni ravni edina dirkalnik, ki je bil dokaj konkurenčen prevladujoči Lanciji. Foto: Mazda

Ni ga dolgo zadržal, kajti ob vrnitvi na asfalt je bil spet hitrejši Wittmann. Tako kot na svetovnem prvenstvu tudi na slovenskem asfaltu Mazdin dirkalnik z 1,8-litrskim motorjem ni bil kos odlični lancii delti. Čeprav je Sundström na ponovitvi Hrušice spet ugnal Wittmanna za 20 sekund, je po prvem delu relija za Avstrijcem zaostajal pol minute.

Ker je bilo nadaljevanje relija le še na asfaltu, je bila za Wittmanna pot do zmage odprta. Toda na drsečih primorskih cestah je v spremenljivem vremenu pri vasici Bonini Sundström spet švignil mimo Wittmanna in vodil za 13 sekund. Dve preizkušnji pozneje je Finca izdala tehnika in moral je odstopiti. Možnosti za finsko zmago ni bilo več, kot šesti je reli v skupnem seštevku zaključil Sundströmov rojak Vierimaa kot najhitrejši v razvrstitvi "serijskih" avtomobilov skupine N.

Sundström se je sredi osemdesetih kalil v britanskem prvenstvu, kjer je vozil peugeota 205 T16 skupine B. Foto: osebni arhiv

"Ta reli naj bi bil nekakšna njegova preizkušnja o tem, ali bo kaj dosegel tudi na svetovnem prvenstvu. Sundströmova težava je bila, da je preveč ljubil alkohol. Bil je res noro hiter, a je bil skoraj vedno tudi vsaj na enem delu proge prehiter," se Finca spominja Porekar. Sundström je imel resne težave z alkoholom. Kariero je končal leta 1996, pet let pozneje je po srčnem infarktu umrl v starosti 43 let.

Čeprav se mu ni uspelo zapisati med najpomembnejše finske voznike relija, je dosegel vrsto izjemnih rezultatov. Za volanom poltovarniškega peugeota 205 T16 skupine B je bil že leta 1985 na enem najzahtevnejših relijev v Veliki Britaniji blizu končnega četrtega mesta. Toda zapeljal je s ceste in to četrto mesto je nato osvojil leto pozneje.

To so bili res drugačni časi relija, ko so ga v Veliki Britaniji vozili brez predhodnega ogleda trase in sovozniki niso imeli podrobnih zapiskov, temveč le natančen zemljevid in povečevalno lupo. Britanski reli je imel leta 1986, ko je na sklepnem dejanju skupine B Sundström zaostal le za Salonenom (Peugeot), Alenom (Lancia) in Kankkunenom (Peugeot), skupno kar 45 hitrostnih preizkušenj. Skupna dolžina relija pa je bila 2.537 kilometrov, od tega so bile preizkušnje dolge 515 kilometrov. Nobena preizkušnja se ni vozila dvakrat.

Četrto mesto na britanskem reliju za SP, naslovi finskega prvaka, zmage za evropsko prvenstvo …

Sundström je bil štirikratni finski prvak v reliju. Tudi leta 1988 je na Saturnus prišel kot aktualni finski prvak v reliju in dirkač, ki je nekaj mesecev prej na reliju za SP po Švedskem v vodstvu prebil tri hitrostne preizkušnje. Podobno je bilo tudi leto pozneje. Med pomembnejše dosežke Sundströma sodijo tri zmage na znamenitem finskem reliju Artic, zmaga na češkem reliju Barum za evropsko prvenstvo in skupno enajst dobljenih hitrostnih preizkušenj ob 28 nastopih na relijih za svetovno prvenstvo.