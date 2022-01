Uradno: Hrvatom svetovni spektakel še za tri leta

Hrvaški organizatorji so potrdili dogovor s promotorjem svetovnega prvenstva. Že pred tedni smo napovedali, da je na mizi predlog pogodbe 2+1 in kot so organizatorji potrdili, bo svetovno prvenstvo na Hrvaškem res gostovalo še vsaj tri leta. To je odlična novica tudi za avtomobilske navdušence iz Slovenije, saj del trase poteka blizu državne meje, s tem dolgoročnim dogovorom pa bodo morda stekle tudi priprave za potencialno gostovanje dela relija celo v Sloveniji.

Trasa lanskega relija je bila zelo atraktivna. Foto: Uroš Modlic

Letošnji tretji reli svetovnega prvenstva na Hrvaškem bo potekal od 21. do 24. aprila. Reli bo letos gostoval na razširjenem področju naših južnih sosedov in sicer bo potekal skozi Zagrebško, Karlovaško, Krapinsko-zagorsko, Primorsko-goransko in Varaždinsko županijo.

Če je lani reli potekal predvsem v okolici Zagreba, Karlovca in Jastrebarskega, se bo letos karavana podala tudi južne proti obalam Jadranskega morja. Celoten reli, ki se bo sicer začel in končal z v Zagrebu, bo imel 20 hitrostnih preizkušenj.

Ob progi bo vsaj 350 tisoč ljudi

Lani na Hrvaškem za obiskovalce niso mogli urediti posebnih con, saj je reli potekal sredi epidemije covid-19. Letos bo drugače, saj bodo obisk gledalcev lahko tudi uradno načrtovali in po zdajšnjih napovedih pričakujejo vsaj 350 tisoč obiskovalcev. Glede na lanske izkušnje bi bile lahko številke celo višje.

Glede na lansko veliko medijsko izpostavljenost in od 60 do 100 odstotkov polne prenočitvene kapacitete ob trasi relija so prireditev podprli tudi hrvaška vlada in mesto Zagreb.

Na Hrvaškem bomo videli tudi novo generacijo dirkalnikov najvišje ravni. Ti nimajo več kratice WRC, zato pa jih poznamo pod oznako Rally1 - njihovo bistvo je v novem hibridnem pogonu. Foto: Red Bull Content Pool