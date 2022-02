Službo je dal tudi Slovencema: pri 65 letih od sreče še joče

Dvignjen pokal po zmagi na reliju Monte Carlo. Foto: M-Sport Že skoraj pol stoletja je zapisan avtomobilskemu športu na najvišji ravni. Zanj je vozila večina najuspešnejših dirkačev, doma ima številne slavne pokale in dirkalnike, ki so pisali avtomobilsko zgodovino. Malcolm Wilson učinkovito združuje strast in posel in čeprav bo sredi februarja star 66 let, še vedno kaže neizmerno navdušenje.

Tako kot je s kriki, dvignjenimi rokami in solzami v očeh nedavno pričakal zmago na reliju Monte Carlo z novim dirkalnikom ford puma rally1, je skupaj z ženo Elaine poln navdušenja v nedeljo stisnil roko tudi zmagovalcu izbora FIA Rally Star, Estoncu Rometu Jurgensonu

Pred sezono 2017 je k sodelovanju prepričal svetovnega prvaka Ogierja, ki je pred tem ostal brez Volkswagnove ekipe. Foto: M-Sport

Wilson je danes možakar, ki je v svetovnem avtomobilskem športu eden od najbolj očitnih primerov pristnega navdušenja in izrazitega občutka za posel. Potem ko je nekoč ustanovil lastno moštvo, je sredi devetdesetih let prevzel Fordov reli program in z veliko iznajdljivosti - tudi takrat, ko je ostal brez podpore proizvajalca - mu ga je uspelo voditi naprej.

Vrhunec sta bila naslova svetovnega prvaka med vozniki (2017, 2018) s Sebastienom Ogierjem, za katerega je v pravem trenutku upal plačati iz zlatih rezerv podjetja in si zagotoviti njegove šampionske storitve, kakor tudi naslov med proizvajalci v letih 2006, 2007 in 2017.

ONE TEAM 💜

The entire team came together to celebrate our Monte victory 🏆 as @SebastienLoeb’s car returned. This simply wasn’t possible without all of our extraordinary team members who worked so hard for the past 18 months. THANK YOU, YOU ABSOLUTE HEROES 🦸‍♀️ 🦸‍♂️ 🦸 👏 👏 pic.twitter.com/vEoiPwbo3P — M-Sport (@MSportLtd) January 27, 2022

Veliko slavje po osvojenem dvojnem naslovu svetovnega prvaka leta 2o17. Foto: M-Sport

V preteklosti sta bila v M-Sportu zaposlena tudi dva Slovenca. Tja je najprej odšel Marko Jeram, ki je bil mehanik v tovarniškem moštvu in voznik tovornjaka, pozneje pa kot elektroinženir tudi Florjan Rus. Ta je bil v ekipi, ko je Ogier pripeljal moštvu prvi vozniški naslov svetovnega prvaka.

Začel je v delavnici ob družinski hiši v Cockermouthu

V mladih letih je najprej delal v družinskem podjetju, ki se je ukvarjalo s prodajo avtomobilskih rezervnih delov. Občudoval je vožnje Rogerja Clarka in ob njegovih uspehih navdušil nad relijem. Postal je uspešen voznik, ki je bil dvakrat britanski državni prvak na državni in leta 1994 tudi na mednarodni ravni. V svetovnem prvenstvu se je dvakrat zavihtel na zmagovalne stopničke.

Svoje podjetje za pripravo avtomobilov Malcolm Wilson Motorsport je ustanovil leta 1979, ko so sploh prvič podelili naslove svetovnega prvaka v vozniški konkurenci. Prostore je imel sprva ob družinski hiši v Cockermouthu in nato je od tem širil svoj posel. Potem ko je Ford v začetku devetdesetih najprej razvil pravo ikono, escorta RS coswortha, in se zavezal pravemu tovarniškemu programu, so kmalu iskali nove partnerje. Leta 1997 so ga našli prav v M-Sportu, ki je najprej pripravil escorta WRC, v ozadju pa začel razvijati nadvse pomemben dirkalnik - specialko WRC na osnovi escortovega naslednika focusa.

Leta 1997, ko je M-Sport prevzel Fordov dirkalni program v reliju, je Wilson pri Cockermothu kupil ter prenovil posestvo Dovenby Hall. Foto: M-Sport

Wilson v svoji pisarni na severu Anglije, kjer kljub oddaljenosti že desetletja zelo uspešno vodi svoj avtomobilski posel. Foto: M-Sport

Leto 1999 je bilo za Wilsona v marsičem prelomno. Pravočasno so izdelali forda focusa WRC in v moštvo sprejeli prvega zvezdnika svetovnega relija Colina McRaea. Ford je zanj odštel do takrat rekordno plačo in McRae se je iz Prodriva pri Londonu (partner Subaruja) preselil precej bližje svoji rodni Škotski. Na severu Anglije so se pisali zgodovinski dosežki. McRaeu je uspelo focusa do prve zmage pripeljati na reliju Safari v Keniji, kar je bilo glede na še vedno zgodnjo razvojno in vzdržljivostno fazo focusa precejšnje presenečenje.

Toda ne glede na zvezdniško zasedbo, ko se je McRaeju v Cockermouthu pridružil še dvakratni svetovni prvak Carlos Sainz, jim številnih posamičnih zmag ni uspelo sestaviti v celoto za naslov prvaka. Leta 2001 je bil McRae blizu, a je dirkalnik razbil na odločilnem reliju v Walesu. Z novimi generacijami focusa WRC so se zamenjale tudi vozniške zasedbe. Wilson je imel smolo, da je moral z njimi tekmovati proti serijskemu svetovnemu prvaku Sebastienu Loebu. Ta je enkrat prišel na test njegovega dirkalnika in začel pogajanja za prestop, toda nato je vseeno ostal pri Citroenu. To se je spremenilo šele letos januarja, ko je Loeb izpolnil dolgoletne Wilsonove sanje in zmagal v M-Sportovem dirkalniku.

Zgodovinska prva zmaga za ford focus WRC - reli Safari leta 1999 s posadko McRae-Grist. Foto: Reuters

Izjemen zaključek relija Monte Carlo z zmago Sebastiena Loeba in njegove sovoznice Isabelle Galmiche. Foto: M-Sport

Britanec je vedno rad ponudil priložnost mladim voznikom. Številnim med njimi jo je uspelo odlično izkoristiti. To so bili na primer Petter Solberg, Markko Martin, Mikko Hirvonen, Jari-Matti Latvala, Ott Tanak in Elfyn Evans. Nekateri so zmage in naslove osvajali pri konkurenci, a jim je Wilson vselej roko stisnil med prvimi.

Letos se je lahko v svetovno prvenstvo spet podal z resnejšim programom. Pumo Rally1 so sicer razvili v M-Sportu, a tehnična podpora Forda - tudi z uporabo simulatorja v ZDA - je bila večja kot v zadnjih letih. Na pomoč Loeba sicer ne bodo mogli redno računati, zato pa je njihov prvi adut za skupni seštevek Irec Craig Breen sezono v Monte Carlu začel z odličnim tretjim mestom.

Če izvzamemo oba najhitrejša Sebastiena, je bil Breen najboljši od preostalih in najboljši med tistimi, ki bodo letos nastopili na vseh relijih svetovnega prvenstva. Breen, nekdanji mladinski svetovni prvak in dirkač, čigar kariero je leta 2012 zaznamovala tragedija - na reliju v Italiji je življenje izgubil njegov sovoznik Gareth Roberts - je še eden od Wilsonovih varovancev, ki so pod njegovim okriljem dočakali priložnost svoje kariere.