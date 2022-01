Nov svetovni prvak? V finalu presenetljivo tudi Slovenija.

Foto: FIA Rally Star “Obljubiti mi moraš le to, da boš še hitrejši od Otta Tanaka,” je zmagovalcu izbora FIA Rally Star, Estoncu Rometu Jurgensonu, dejal žirant Malcolm Wilson. Ustanovitelj M-Sporta in vse že skoraj 25 let vodja Fordovega reli programa, je s tem mislil na do zdaj edinega estonskega svetovnega prvaka v reliju, Jurgenson pa bo svoj program začel prihodnje leto za volanom prav ford fieste rally3 iz M-Sporta.

Estonec si je zmago priboril po tridnevnem izboru, ki se je včeraj popoldne končal še s finalnimi vožnjami. Tam je nastopilo dvanajst najhitrejših fantov tega dogodka. Vozili so crosscarje s pogonom na zadnji par koles in na stezi Estering, ki sicer gosti tudi dirke svetovnega prvenstva v relikrosu, pokazali odlične vožnje. Jurgenson in rezervni zmagovalec, Šved Patrik Hallberg, sta bila med vsemi najhitrejša.

Foto: FIA Rally Star

V finalu so bili predstavniki Češke, Estonije, Finske, Španije in Slovenije. Estonci so imeli dva finalista, enako Španci in Finci, Švedi so bili le trije. Slovenska barva v finalu avtomobilskega dogodka na taki ravni je bila zagotovo največje presenečenje tega dogodka.

Tja jo je popeljal 21-letni Martin Čendak iz Kopra, ki je bil kot povabljenec “wild card” predstavnik slovenske nacionalne zveze za avtošport AŠ2005. Kljub svojim le malo izkušnjam, lani je sicer z odliko odpeljal državno prvenstvo v reliju, a predvsem z buggyji in makadamsko podlago nima izkušenj - se je zelo hitro ujel tako z avtomobilom kot progo. Tudi časovne zamude in premiki urnikov na naslednje jutro, to je bila posledica predvsem slabšega vremena in kratkega dneva na severu Nemčije, ga niso zmedli. Potem ko se je prebil skozi prvi krog, je v drugem v svoji skupini postavil celo najboljši čas. V finalu so bili tekmeci sicer hitrejši, toda Čendak je pustil odličen vtis.

“Bilo je noro in nepozabno. Hvala za vso podporo in da sem se lahko udeležil tega tekmovanja. Nekaj posebnega se je boriti s fanti iz cele Evrope, uvrstitev v finale pa je bila več od mojih prvotnih pričakovanj. V Nemčijo sem prišel miren in voziti sem želel predvsem kar najbolj zbrano. Zagotovo je bila to izkušnja, ki je ne bom nikoli pozabil,” je po koncu finala povedal Čendak.

Čeprav je glavna nagrada pripadla le Estoncu Jurgensonu, tudi ostali finalisti domov prihajajo z velikim kapitalom. To so predvsem motivacija za nadaljnjo delo, izkušnje in dokazovanje ter grajenje lastne športne kariere. Ta zagon in tudi širitev same baze avtošportnikov pa je tudi eden osnovnih namenov takega izbora, je na Esteringu večkrat poudaril predsednik žirije Robert Reid.

“Vsem želim čestitati. Vsak izmed finalistov je opravil odlično delo in je lahko ponosen. Zelo zanimivo je bilo spremljati njihove vožnje in vsak med njimi je pokazal vse kar zna. Vsi so v finalu do nastopa tudi pristopili zelo resno in profesionalno. Odločitev pa ni bila lahka, zato smo upoštevali vožnje prek celega konca tedna in seveda še posebej v finalu,” je po koncu izbora povedal Thierry Neuville, zmagovalec 15 relijev za svetovno prvenstvo, že petkratni svetovni podprvak in trenutno tovarniški voznik Hyundaija v svetovnem prvenstvu v reliju.

Slovenija v družbi iz katere so izpadle mnoge velike države

Slovenija je na mednarodnem dirkaškem zemljevidu kajpak popoln eksot, zato tudi odmevna slovenska uvrstitev v finale takega izbora veliko pomeni. V finalu na primer ni bilo nobenega predstavnika Francije, Italije, Nemčije, Portugalske, Poljske in podobnih veliih držav. Mnoge med njimi so imele na dogodku zelo številčno ekipo. Poljakov je bilo šest, Švedov in Nemcev celo po osem.

Medtem ko Čendaka letos čaka predvsem državno prvenstvo v reliju z opel adamom cup, gre v prihodnje upati na podoben dirkaški izbor tudi v Sloveniji.

