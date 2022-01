Prideta aprila na Hrvaško? To sta odgovorila oba šampiona.

V zadnjih dvajsetih letih sta skupno osvojila sedemnajst naslovov svetovnega prvaka, 134 posamičnih zmag na relijih – med njimi tudi šestnajst na najbolj prestižnem reliiju v Monte Carlu. Sebastien Ogier in Sebastien Loeb sta bila tam razred zase tudi letos. Potrdila sta sloves šampionov in dveh najboljših voznikov relija vseh časov. Ju bomo letos sploh še videli dirkati skupaj? Se lahko na relije oba vrneta že aprila na Hrvaškem? Obeti za zdaj niso dobri, včeraj sta oba zavrnila možnost aprilskega prihoda na Hrvaško.

Če so v formuli ena nesmrtna imena, kot so Manuel Fangio, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Alain Prost, Niki Lauda in podobni večkratni svetovni prvaki, sta v avtomobilskem reliju na samem vrhu dva Francoza. Njuni zgodbi sta v marsičem podobni in v tem športu sta pustila skoraj neverjeten pečat. Ta konec tedna sta se po spletu okoliščin spet pojavila na štartu uvodnega relija petdesete sezone svetovnega prvenstva. Bila sta najboljša. Po tako izjemni predstavi je bilo vsem žal le zaradi dejstva, da nihče med njima za letos nima predvidenega polnega programa. Štart v Monte Carlu je bil prej izjema kot pravilo.

Ogier je imel po odlični predstavi v drugi polovici relija zmago že skoraj v žepu, a je s prazno pnevmatiko izgubil preveč. Foto: M-Sport

Oba sta Sebastiena. Oba sta produkt francoske šole relija in organiziranega dela francoske zveze FFSA, ki ji je s pomočjo močnih francoskih avtomobilskih partnerjev uspelo z iskanjem talentov in jih je nato tudi postavila na večni piedestal relija. Loeb je bil prvi tovrstni serijski zmagovalec. Svoje največje uspehe je dosegel s Citroenom in bil z njimi devetkrat zaporedoma svetovni prvak.

Citroen je pomagal razvijati tudi Ogierja, toda ta je imel zelo izrazit šampionski karakter. Pri francoskem moštvu se ni želel podrediti zvezdniku Loebu in bil je prvi, ki ga je izzval že znotraj moštva. Oba nista mogla voziti za isto ekipo. Zato je Ogier začel zmagovati najprej z Volkswagnom. Ko so se ti umaknili iz svetovnega prvenstva, je prestopil tudi v le poltovarniško moštvo M-Sport, a bil tudi z njimi dvakrat svetovni prvak. Enako nato še s Toyoto. V zadnjih osemnajstih letih sta oba francoska Sebastiena osvojila neverjetnih sedemnajst naslovov svetovnega prvaka.

M-Sport je izdelal očitno odličen dirkalnik na osnovi ford pume. “Nisem si mislil, da bom kdaj dosegel to osemdeseto zmago. Ko sem se nekajkrat vrnil s Hyundaijem, nisem bil dovolj hiter. Zdaj sem dobil dokaz, da še vedno zmorem,” je včeraj v Monaku razlagal Loeb. Foto: M-Sport

Iskreno veselje v cilju. Sovoznica Isabelle Galmiche je postala prva ženska zmagovalka relija za svetovno prvenstvo - seveda kot sovoznica - po Fabriziji Pons leta 1997. Foto: M-Sport

Loeb je vse zmage in naslove svetovnega prvaka dosegel s Citroenom, Ogier s tremi proizvajalci. Reli v Monte Carlu je dobil s petimi različnimi znamkami avtomobila in predvsem ta raznovrstnost ga je do zdaj bistveno razlikovala od Loeba. Toda včeraj je ta vendarle prekinil urok in po 79 zmagah za volanom citroena prvič zmagal tudi z avtomobilom druge znamke. Ogier je na drugi strani do zdaj sedemkrat zmagal s Toyoto, desetkrat s Citroenom, šestkrat z M-Sport Fordom in 31-krat z Volkswagnom.

Statistika Loeba in Ogierja:

Sebastien Ogier Sebastien Loeb starost: 38 47 rojen: Gap, Francija Haguenau, Francija prvič na SP: 2008, Mehika 1999, Katalonija prva zmaga: 2010, Portugalska 2002, Nemčija naslovi SP: 8 (2013-2021) 9 (2004-2012) naslovi mladinski SP: 1 (2008) 1 (2001) zmage za SP: 54 80 nastopi-zmage: 32% 43% nastopi za SP: 169 181 stopničke za SP: 92 120 dobljene HP: 636 931 različna moštva: Citroen, Škoda, Volkswagen, M-Sport Ford, Toyota Citroen, Hyundai, M-Sport Ford

Ogier letos ne bo branil naslova svetovnega prvaka, dokazal pa je vnovično konkurečnost Toyotinega dirkalnika. Njegov nepisani naslednik Elfyn Evans je naredil napako in zapravil odlično uvrstitev. Foto: Toyota

Do včeraj je bil najstarejši zmagovalec relija za svetovno prvenstvo že pokojni Bjorn Waldegaard. Nov mejnik zdaj drži Loeb s 47 leti in 11 meseci. Foto: M-Sport

Loeb je na štart monaškega relija prišel neposredno s puščavskega vztrajnostnega relija Dakar v Savdski Arabiji. Pred tem je opravil dva testa novega dirkalnika, ki ga je s pomočjo Forda razvil M-Sport. Tem je vselej nemudoma uspelo razviti odlične dirkalnike in enako jim je očitno uspelo tudi s pumo rally1. Loeb je bil takoj izjemno hiter. Čeprav zdaj vozi z očali, je ostal oster kot nekoč. Ko je prvi dan relija prevzel vodstvo, mu je to uspelo kot najstarejšemu vozniku v celotni zgodovini svetovnega relija. Nato je postal še najstarejši zmagovalec relija za SP vseh časov. Ta konec tedna je bil star 47 let in 11 mesecev. Vse od leta 1990 je ta rekord najstarejšega držal Bjorn Waldegaard.

Tudi pri 47 letih še naredi brezhiben premet nazaj:

Ogier po prazni pnevmatiki ob zmago, poleg Loeba na vrhu tudi redna učiteljica matematike

Toda devet let mlajši Ogier je že v petek ujel pravi ritem in začel zmanjševati zaostanek. Po deseti hitrostni preizkušnji sta bila oba šampiona izenačena do desetinke sekunde. Pred zadnjo sobotno preizkušnjo, ki je skrivala tudi nekaj kilometrov snega in ledu, se je sprva odločil za varnejšo izbiro dveh zimskih gum. Ko je videl, da gre Loeb na štart z gumami za suh asfalt, se je v zadnjem trenutku premislil.

Ko je povedel za 21 sekund, se je zdel reli odločen. Toda prazna pnevmatika na predzadnji preizkušnji je upočasnila Ogierja, Loeb pa je izkoristil priložnost. Sedemdeseta zmaga zanj, prva za sovoznico Isabelle Galmiche – sicer redno zaposleno učiteljico matematike, ki se z relijem ob koncih tedna ukvarja za svoj hobi.

Ogier je lani zmagal na Hrvaškem v dramatičnem obračunu z moštvenim kolegom Evansom. Foto: Red Bull

Ogier: “Na Hrvaškem me ne bo …”

Po koncu relija sta si nekdanja velika rivala padla v objem in eden o drugemu govorila zelo spoštljivo. Vsem spremljevalcem je bilo takoj žal, da ju že na naslednjem reliju na Švedskem ne bo zraven. Jasno je postalo, kakšna praznina bo zavela v svetovnem prvenstvu brez obeh Sebastienov. Ostalim veliko manjka. Tako po hitrosti, po prikazu zmagovalne miselnosti, kakor tudi po osebnem karakterju.

Vseeno še ni izključeno, da ju letos še kje vidimo. Posamično ali celo skupaj. Loeb si je nastop v Monte Carlu s pomočjo RedBulla uredil v zadnjem hipu. V načrtu je bil program z več reliji, toda najprej so želeli opraviti s prvim in nato kovati načrte za ostali del sezone. Tudi pri M-Sportu so potrdili, da so imeli z Loebom dogovor le za uvodni reli.

Na moje neposredno vprašanje po koncu relija, koliko možnosti je, da ju aprila vidimo na Hrvaškem, sta bila odkrita.

Ogier: “Zase lahko potrdim, da na tem reliju ne bom vozil. Zanj pa ne vem.Loeb: “Tudi zame je enako.”

Loeb ima natrpan koledar tudi s puščavskimi dirkami.

Za Loeba niti ni glavna težava finančne narave, saj bi bili dodatni nastopi tudi v interesu tako pokroviteljev kot M-Sporta. Bolj se zapleta pri njegovem natrpanem koledarju, ki predvideva nastope v seriji Extreme E in svetovnem prvenstvu vztrajnostnih puščavskih relijev. Tudi Toyota in Ogier še nista povsem razkrila letošnjih načrtov. Francoz si je zaželel nekaj več prostega časa za preživljanje z družino in zato se je odpovedal celotni sezoni. Toda Toyota ga potrebuje, enako tudi Ogier potrebuje njih. Njegova alternativa je svet vztrajnostnih dirk, kjer imajo Japonci prav tako svoj tovarniški program. Na prvih testih je bil sicer solidno hiter, toda prav gotovo ni bil tako dober, da bi lahko takoj dobil sedež v enem izmed vodilnih Toyotinih dirkalnikov.

Hrvati reli za svetovno prvenstvo pripravljajo od 21. do 24. aprila.