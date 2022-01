Izjemni prizori s ceste in zraka: na ovinku tudi slovenska zastava

Doživeti vrhunski reli svetovnega prvenstva ne pomeni le v živo videti najboljše voznike in vrhunske avtomobilske specialke, temveč si z njimi tudi od zjutraj do večera deliti cesto in odkrivati kanjone ter osupljivo pokrajino. Monaški reli kot najbolj prestižen na svetu tudi zato privablja tako izzivalce-tekmovalce kot navdušeno množico obiskovalcev, ki se na Azurno obalo pripelje z vseh strani Evrope.

Letos je reli potekal južneje kot sicer in cel reli je imel le kakih petih kilometrov dolg del zasnežene in poledenele ceste. Tam so vozili dvakrat. Foto: Red Bull Južna Francija je izjemno slikovita in tudi to je eden razlogov, da se je tu že pred prvo svetovno vojno začel danes najbolj prestižen reli na svetu. Pred več kot stotimi leti je privabljal avtomobilske pionirje, ki so med prvimi začeli sebi v prid izkoriščati vse bolj uporaben nov izum.

Avtomobil, tisti tehnološki preskok, ki je ljudem omogočil hitrejše potovanje in raziskovanje novih krajev. Vožnjo skozi podeželje, odkrivanje vsega novega in spoznavanja novih ljudi. In prvi avtomobilski reliji so bili dejansko turistične vožnje, ki so jim sprva dodali elemente točnosti, nato pa se je iz tega razvil eden najbolj atraktivnih športov na svetu.

Moderni reli nima veliko skupnega s prvo od zdaj že devetdesetih izvedb monaškega relija. Danes so v vrhu avtomobilske specialke, v katere proizvajalci vložijo na desetine miljonov evrov in jih uporabljajo predvsem za graditev lastne znamke, pa še vedno tudi za razvoje novih sistemov, platform in pridobivanje izkušenj, ki lahko nato v mnogo manj skrajni obliki romajo tudi v serijske avtomobile.

Pogled z zraka na znamenite ovinke ceste proti prelazu Col de Turini. Foto: Gregor Pavšič

Ob cesto že zgodaj zjutraj, noči so kratke tudi za navijače

Kdor danes obišče reli kot je Monte Carlo, ga čaka nekaj zaporednih dni zgodnjega vstanjanja, na stotine prevoženih kilometrov in kratkih noči. Navijači morajo vstati zgodaj, da se še v jutranji temi odpeljejo proti prvim hitrostnim preizkušnjam. Gneča je velika, ustreznih dostopov malo. Predvsem tisti z bivalniki si že dan prej ob cesti poiščejo ustrezen prostor, kar tam prenočijo in počakajo na pravi štart.

Včeraj je na primer kot prvi iz nočnega parkirišča v Monaku na traso zapeljal Oliver Solberg (Hyundai) in to že ob 5.49 zjutraj. Sledila je vožnja proti Dignesu in Sisteronu, ki sta od Azurne obale oddaljena približno dve uri in pol.

Izjemni povratnik Sebastien Loeb (M-Sport Ford) je velika popestritev uvodnega relija letošnjega svetovnega prvenstva. Foto: Red Bull

Razgibana južnofrancoska pokrajina, ki je letos gostila veliko večino relija. Foto: Gregor Pavšič

Slikovite vmesne etape skozi kanjone severno od Nice. Foto: Gregor Pavšič

Obiskovalci relija si cesto na vmesnih etapah delijo z ostalimi tekmovalci in funkcionarji v predvozilih. Na njih se znajde karavana bivalnikov, najrazličnejših osebnih avtomobilov, kombijev in nato še dirkalnih vozil. Vozijo se po osupljivi francoski pokrajini. Večina se jih pelje na ogled nove hitrostne preizkušnje, tekmovalci so ves čas v bitki z uro. Čase jim merijo le na hitrostnih preizkušnjah, toda tudi na vmesnih etapah si zamud ne smejo privoščiti.

Prav gotovo so tudi posadke marsikdaj očarane nad pokrajino okrog sebe, ki poleg tekmovalnega utripa privablja na deset tisoče navijačev. Vožnja po lepih cestah, odkrivanje novih naravnih lepot, druženje na cesti in nato pravi adrenalinski naboj - ko se na zaprti cesti v spremenljivih pogojih med suhih, rahlo poledenelim in zasneženim asfaltom - najboljši vozniki “udarijo” za vsako razpoložljivo desetinko sekunde, to doživetja so še vedno glavni čar vrhunskega relija.

Foto: Red Bull

Svetovno prvenstvo je letos prvič v znamenju hibridnih dirkalnikov, ki so jih navijači za zdaj zelo dobro sprejeli. Foto: Gregor Pavšič

Reli še vedno ohranja svojo prvinsko lepoto

To je mogoče doživeti le v živo in ne prek računalniškega zaslona. Zato tudi reli kljub vsem tehničnim spremembam ohranja svojo prvinsko lepoto, v kateri združuje vrhunsko tehniko, osupljive naravne lepote in psihološki del tekmovalnih obračunov za najvišja mesta. Monaški reli še vedno ohranja status tiste dirke, kjer je zaradi zahtevnosti cest in razmer zmaga še toliko bolj prestižna in pomembna.

Mehaniki so bili letos stacionirani večinoma le v Monaku, ob trasi pa so jim organizatorji dovolili le dolivanje goriva in menjavo pnevmatik. Foto: Red Bull Po trinajstih od sedemnajstih hitrostnih preizkušenj je v vodstvu relija svetovni prvak Sebastien Ogier (Toyota), ki brani tudi lansko zmago. Ogier je do zdaj reli dobil osemkrat in pelje proti že deveti zmagi na tem reliju. Francoz je moral pošteno zavihati rokave, da je v soboto dohitel in prehitel Sebastiena Loeba (M-Sport Ford), ki je s svojo hitrostjo presenetil vse. Devetkratni svetovni prvak je na reliju v Monte Carlu slavil osemkrat, a po slabši včerajšnji zadnji preizkušnji zdaj za Ogierjem zaostaja že 21,1 sekunde. Oba sta navdušila publiko in po deseti preizkušnji sta bila še do desetinke sekunde izenačena. Blizu jima je bil tudi Elfyn Evans (Toyota), a ga je nato odneslo s ceste. Ta trojica je bila do zdaj na reliju daleč najhitrejša. Trenutno tretjeuvrščeni Craig Breen (M-Sport Ford) namreč za Ogierjem zaostaja že minuto in 26 sekund.

Čeprav slovenskih posadk v konkurenci tudi letos ni bilo, smo ob trasi videli veliko slovenskih zastav. Foto: osebni arhiv Rok Bajc

Nekateri domačini so se znašli. Tale Francozinja je cel popoldan pekla palačinke in jih nato prodajala lačnim obiskovalcem relija. Foto: Gregor Pavšič

Brezčasne vasice monaškega relija. Sisteron in Thoard sta že desetletja del te klasike. Foto: Gregor Pavšič

Tale drog je pred 20 leti tu preprečil hudo nesrečo Škodine tovarniške posadke Kresta-Tomanek (škoda octavia WRC). Brez tega droga, ki se je zlomil, a zaustavil avtomobil, bi Čeha zgrmela v globino. Foto: Gregor Pavšič

Nepogrešljiv del vsake tekmovalne posadke je tudi njena izvidniška ekipa. Ta se pred vsako hitrostno preizkušnjo zapelje čez traso in sporoči razmere na cesti in morebitne poledenele odseke. Foto: Gregor Pavšič

Vmesne etape so ponekod tudi dobra priložnost, da obiskovalci avtomobile vidijo čisto od blizu. Foto: Gregor Pavšič

Nočna etapa skozi vasi proti Monaku. Foto: Gregor Pavšič

Reli privablja obiskovalce iz najrazličnejših krajev in tudi zbirke na zasilnih parkiriščih so lahko zanimive. Foto: Gregor Pavšič

Tako ob cesti kot v konkurenci tudi dirkalniki znamke Alpine. Foto: Gregor Pavšič

Čakanje na začetek ene izmed hitrostnih preizkušenj. Foto: Gregor Pavšič

Andreas Mikkelsen (škoda fabia rally2) je vodilni v razvrstitvi WRC2 (avtomobili razreda Rally2) in kar sedmi skupno. Drugi v razvrstitvi WRC2 odlični Čeh Erik Cais (ford fiesta rally2). Foto: Red Bull