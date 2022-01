Predrta guma Ogierju vzela zmago, 80-ič slavi legendarni Loeb

Po 15-ih hitrostnih preizkušnjah relija Monte Carlo je imel Sebastien Ogier (Toyota) 24,6 sekunde prednosti pred Sebastienom Loebom (M-Sport Ford). Nato pa drama na 16., predzadnjem brzincu, ko je vodilni na dirki predrl pnevmatiko in izgubil 34 sekund. Najhitrejši čas pa je odpeljal devetkratni svetovni prvak. Pred zadnjo hitrostno preizkušnjo je tako s prednostjo 9,5 sekunde znova vodil 47-letni Loeb.

Ogier je bil le dva brzinca oddaljen od svoje 50. zmage, nakar je prebil gumo in izgubil več kot pol minute. Foto: Red Bull Content Pool Ogier in sovoznik sta zamenjala gumo, a na 15-kilometrski zadnji hitrostni preizkušnji je bilo težko nadoknaditi toliko sekund. No, upanja je bilo takoj konec, saj je prehitro štartal in dobil deset sekund kazni. Ogier je sicer odpeljal najhitrejši čas in bil devet sekund hitrejši od Loeba. Če ne bi bilo kazni, bi torej Loeb zmagal z vsega pol sekunde prednosti! Za legendo relija je to 80. zmaga v svetovnem prvenstvu, osma na reliju Monte Carlo. "Nisem pričakoval, da lahko zmagam. To je bila izjemna bitka. Ogier je bil zelo hiter, sam pa sem imel v soboto nekaj težav," je dejal Loeb, nakar mu je prišel športno čestitat mlajši rojak, planila sta si v objem in prvega intervjuja po dirki je bilo konec. Oba sta namreč že končala aktivno kariero, za Loeba je bila to morda edina dirka sezone, Ogier pa bo nastopil le na peščici dirk.

Breen je osvojil tretje mesto. Foto: Red Bull Tretje mesto na prvi dirki 50. sezone svetovnega prvenstva je osvojil Craig Breen (M-Sport Ford). Irec je bil tako najboljši med vozniki, ki se bodo borili za naslov prvaka. "Odličen občutek. To je rezultat osemnajstmesečnega trdega dela celotne ekipe," je poudaril. V skupnem seštevku je sicer dve točki za Kallejem Rovanpero (Toyota). Finec je sicer osvojil četrto mesto, a dobil pet dodatnih točk za zmago na zadnji hitrostni preizkušnji (Ogier je bil po 10-sekundnem pribitku peti).

Nočna mora za Hyundai

Neuville je končal na šestem mestu. Hyundai je imel obilo težav. Foto: Red Bull Content Pool Žarek upanja na drugi nedeljski hitrostni preizkušnji, ko Ogier in Loeb sicer nista veliko tvegala, za Hyundai. Thierry Neuville je odpeljal najhitrejši čas, potem ko so imeli vsi trije Hyundaievi vozniki celotno dirko veliko tehničnih težav, pa tudi prebitih gum. Novi hibridni i20 se tako nenavadno obnaša, da je po eni od hitrostnih preizkušenj Neuville celo dejal, da ga še nikoli za volanom ni bilo tako zelo strah.

S končnim šestim mestom je Belgijec le osvojil nekaj točk (osem). A pomembnih točk v boju za naslov prvaka, saj sta zunaj deseterice končala Ott Tänak (Hyundai) in Evans. "Dal sem vse od sebe," je v cilju dejal razočaran in povsem izčrpan petkratni podprvak Neuville, ki je sicer dobil še tri dodatne točke za tretje mesto na zadnji hitrostni preizkušnji.

Svetovno prvenstvo se bo nadaljevalo čez mesec dni na Švedskem.

Reli Monte Carlo, končni vrstni red:



1. Sebastien Loeb (M-Sport Ford)

2. Sebastien Ogier (Toyota) +10,5

3. Craig Breen (M-Sport Ford) +1:39,8

4. Kalle Rovanperä (Toyota) +2:16,2

5. Gus Greensmith (M-Sport Ford) +6:33,4

6. Thierry Neuville (Hyundai) +7:42,6



Skupni seštevek po prvi od 13-ih dirk:



1. Sebastien Loeb* 27 točk

2. Sebastien Ogier* 19

3. Kalle Rovanperä 17

4. Craig Breen 15

5. Thierry Neuville 11

6. Gus Greensmith 10

...

9. Elfyn Evans 2



*ne bosta odpeljala celotne sezone