Predvolilno: Policija preverja plačo Roberta Goloba

Vili Kovačič, predsednik društva Davkoplačevalci se ne damo, je 14. februarja 2022 podal kazensko ovadbo zaradi suma kaznivih dejanj zoper nekdanjega direktorja GEN-I Roberta Goloba in nadzorni odbor družbe GEN. Kot je razvidno iz spodnjega dokumenta, je policija začela policijsko preiskavo.

Foto: Vili Kovačič

Sporna tudi Golobova plača?

Uradni podatki Ajpesa kažejo, da je Robert Golob leta 2020 prejel 214 tisoč evrov neto, kar znaša 17.800 evrov neto na mesec. Če preračunamo, bi to znašalo 428 tisoč evrov bruto letno oziroma 35.600 evrov bruto na mesec.

"Moja plača ne samo da je zaslužena, je popolnoma normalna in odvisna od uspešnosti," je v intervjuju za Reporter pred mesecem dni dejal Golob.

Golobova plača poletela v nebo leta 2018

Golobova plača na GEN-I je v letu 2018 poletela v nebo. Takrat je namreč uprava GEN-I začela nov štiriletni mandat. Če je Golob še leta 2017 prejel 191 tisočakov bruto letne plače, kar je v skladu z Lahovnikovim zakonom, je leto dni pozneje zaslužil 235 tisočakov neto. Plača se mu je kljub omejitvam Lahovnikovega zakona povečala skoraj za dvakrat. Leta 2019 je prejel 159 tisoč evrov neto, v letu 2020 pa 214 tisoč evrov neto oziroma okoli 18 tisoč evrov neto na mesec.

Da je bila izplačana brez upoštevanja zakona, so konec januarja potrdili tudi v Skupini GEN, ki je lastnica GEN-I. A kršenje zakona priznavajo le od 17. maja lani, v obdobju pred tem pa ne. Prav tako na poziv gospodarskega ministrstva ne želijo uskladiti pogodb z Lahovnikovim zakonom.

Zakaj so v GEN-I z drastičnim zvišanjem plač prejemkov uprave v letu 2018 ignorirali Lahovnikov zakon, uradno še ni znano. Časovno pa sovpada z vodenjem Lidie Glavina na SDH, to je po odstopu nadzorni svet SDH s posebnim sporazumom zaposlil kot svetovalko uprave SDH s plačo šefice uprave. Določil ji je še pravico do precejšnje odpravnine, če se hitro zaposli drugje. In se je, pri Golobu v GEN-I.