Popovič ne sme plačevati Popoviču

Računsko sodišče je poslovanje stranke nekdanjega župana Kopra Borisa Popoviča Koper je naš ocenilo s pridržkom. Razlog za pridržek je to, da je njegova stranka financirala in posojala denar drugi stranki. Gre za stranko Slovenija je naša. To je stranka, ki jo prav tako vodi Boris Popovič in ima sedež na istem naslovu kot Koper je naš. Popovič ima več strank.

Računsko sodišče je Popoviča opozorilo, da stranke, ki jih vodi, ne smejo financirati druga druge. A tokratna ocena je še dobra. Štiri leta prej so zaradi manjkajoče dokumentacije zavrnili izrekanje mnenja o poslovanju politične stranke Koper je naš in Popoviču med vrsticami predlagali, naj si za vodenje financ najde generalnega sekretarja. Ugotovili so, da je bilo leta 2015 s poslovanjem narobe skoraj vse, kar je sploh lahko narobe. Več o tistem pregledu lahko preberete tukaj: OGORČENI REVIZORJI: POPOVIČ Z DENARJEM ČISTO PO DOMAČE

Pred Popovičem v isti zanki SD in Solidarnost

Stranka Koper je naš denar dobiva predvsem od občine Koper, gre za dotacije zaradi rezultata na lokalnih volitvah. V letu 2019 jim je to prineslo več kot 70 tisoč evrov.

Revizorji še vedno kritizirajo Popoviča, se je pa močno popravil. Foto: STA

Razlog, da Popoviču revizorji očitajo, da si stranke, ki jih vodi, ne smejo finančno pomagati, pa je reforma sistema financiranja strank iz časov, ko je po letu 2013 državi vladala koalicija Alenke Bratušek. Takrat so z razlago, da preprečujejo korupcijo, prepovedali, da bi katerakoli pravna oseba smela financirati stranke. Proti eni najostrejših prepovedi v Evropi je bila le največja stranka - SDS.

Manjše stranke pa so šle tako daleč, da je zakon onemogočil celo plačilo morebitne skupne kandidature dveh strank na volitvah.

A to napako so popravili, ko so se pokazale težave pri skupni kandidaturi SLS in NSi na evropskih volitvah kmalu za tem. Zaradi tega so skupno financiranje koalicijske kampanje le dovolili s hitrim popravkom zakonodaje. A izjemo so dopustili le, če stranki povsem uradno koalicijsko skupaj kandidirata na volitvah.

Takoj za tem "popravkom" sta prepoved kršili SD, ki jo danes vodi Tanja Fajon, in Solidarnost Uroša Lubeja. Da Solidarnosti iz državnega zbora generalna sekretarka, to je bila takrat Mojca Prelesnik, nakazuje denar, ki ga ne bi smela, so revizorji računskega sodišča ugotovili pri pregledu poslovanja SD Dejana Židana v letu 2014. Denar je Solidarnost iz DZ dobivala, ker so se o tem po volitvah leta 2014 dogovorili s SD. Nekaj kandidatov Solidarnosti je na volitvah namreč nastopilo na listi SD. A ta dogovor je bil mimo zakona, stranki nista vložili skupne liste in uradno nista bili v koaliciji.

Glavni tajnik SD Dejan Levanič je, ko so revizorji opozorili, da je plačevanje nezakonito, takoj zahteval ustavitev po 2.175 evrov nakazila mesečno Solidarnosti in povišanje zneskov, ki jih mesečno nakazujejo na račun SD.

Levanič je zahteval ustavitev nezakonitega nakazovanja po 2.175 evrov mesečno Solidarnosti iz svoje SD, ki je bila globoko v rdečem. Foto: STA To zahtevo so v DZ upoštevali. SD je Solidarnosti prek državnega zbora do takrat mimo zakona nakazala že 41.324 evrov.

To je bilo nenavadno, ker je SD hkrati poslovala v rdečih številkah in celo računov za svoje davne volilne kampanje še ni plačala. Še leta 2019 ne, več o tem lahko preberete tukaj: ŽIDANOVA SD V LETO EU VOLITEV S KAR 1.116.292 EVROV MINUSA

Denar, ki so ga po letu 2014 nezakonito pridobili, bi morala generalna sekretarka Solidarnosti Tjaša Učakar po zakonu v 30 dneh po prejemu podariti v dobrodelne namene, a tega ni storila. Računsko sodišče je od Solidarnosti, ko je sčasoma pregledalo poslovanje stranke, zahtevalo odzivno poročilo, v katerem bo morala stranka pojasniti, ali je vendarle spoštovala zakon in nezakonito pridobljeni denar nakazala v dobrodelne namene. A revizorji so zahtevali vrnitev le manjšega dela vsote: 6.526 evrov. Uradno namreč niso preverjali daljšega obdobja. Pozneje je stranka le 6.526 evrov tudi podarila v dobrodelne namene. Leto pozneje, bilo je pred zadnjimi volitvami poslancev leta 2018, ko sem preverjal, ali bodo z nezakonito pridobljeni denarjem SD financirali kampanjo, je Lubej pojasnil, da so humanitarnim organizacijam skupaj nakazali slabo polovico oziroma 22 tisoč evrov.

Več o tem zapletu lahko preberete tukaj: SOLIDARNOST TRDI, DA KAMPANJE NE BO PLAČALA Z NEZAKONITIM DENARJEM SD.

Včeraj objavljene ugotovitve revizorjev o poslovanju stranke Koper je naš Borisa Popoviča, z opozorili, da si Popovič ne sme nakazovati ali posojati denarja med različnimi strankami, ki jih vse vodi, si lahko v celoti preberete tukaj: Pravilnost poslovanja politične stranke Koper je naš v letu 2019.