Puriču se obeta potrditev za novega ministra

Poslanci bodo poslanci med drugim glasovali o predlogu SAB, ki za novega ministra za razvoj, strateške projekte in kohezijo predlaga Iztoka Puriča. Za potrditev potrebuje navadno večino poslancev.

Purič je ministrski kandidat stranke SAB, ki ga je na ta položaj predlagala po tem, ko je bil sredi novembra, dva meseca po prevzemu funkcije, prisiljen odstopiti dozdajšnji minister Marko Bandelli. Oditi je moral zaradi neprimernega elektronskega sporočila enemu od županskih kandidatov v Občini Komen in domnevno slabega dela.

Purič je med drugim 12 let vodil Javni gospodarski zavod Brdo, odbora DZ za gospodarstvo in zadeve EU sta njegovo predstavitev za ministra brez resorja, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo, v začetku decembra ocenila kot ustrezno.