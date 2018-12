Boštjan Vasle in Iztok Purič pred zadnjo oviro

Banka Slovenije je brez guvernerja od konca aprila, ko je na drugo delovno mesto odšel Boštjan Jazbec. V vmesnem času jo vodi Primož Dolenc, ki mu v prvem izbornem krogu za mesto guvernerja ni uspelo dobiti dovolj podpore poslancev.

Vasle, ki je 11 let vodil urad za makroekonomske analize in razvoj, po Pahorjevih navedbah uživa zadostno podporo za potrditev na položaj guvernerja s šestletnim mandatom na tajnem glasovanju. Če ga bo DZ potrdil, bo postal peti guverner slovenske centralne banke. Pred njim so Banko Slovenije vodili Jazbec, Marko Kranjec, Mitja Gaspari in France Arhar.

Purič je ministrski kandidat stranke SAB, ki ga je na ta položaj predlagala po tem, ko je bil sredi novembra, dva meseca po prevzemu funkcije, prisiljen odstopiti dosedanji minister Marko Bandelli. Oditi je moral zaradi neprimernega elektronskega sporočila enemu od županskih kandidatov v občini Komen in domnevno slabega dela.

Purič je med drugim 12 let vodil Javni gospodarski zavod Brdo, odbora DZ za gospodarstvo in zadeve EU sta njegovo predstavitev za ministra brez resorja, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo, v začetku decembra ocenila kot ustrezno.