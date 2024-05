Digitalna pismenost naj postane del rednih izobraževalnih programov v osnovnih in srednjih šolah, sta ob zaključku projekta Mojstri digitalne pismenosti pozvala predsednica republike Nataša Pirc Musar in guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle. Ob priložnosti sta podelila nazive Mojstri digitalne prihodnosti.

Z današnjo podelitvijo priznanj v Ljubljani se je končal debatni projekt Mojstri digitalne pismenosti, ki ga je v tem šolskem letu organizirala Banka Slovenije. Med srednješolci sta si naziv Mojstri digitalne prihodnosti prislužili ekipi Gimnazije Bežigrad in Gimnazije Ledina, med osnovnošolci pa ekipi Osnovne šole Domžale in Osnovne šole Venclja Perka Domžale. Pred podelitvijo nazivov so se finalisti osnovnih in srednjih šol pomerili v kategoriji izkušeni debaterji, pri čemer sta aktivno sodelovala tudi Pirc Musarjeva in Vasle.

V Banki Slovenije želijo s projektom stopiti korak naprej v izobraževanju mladih o finančnih vsebinah in poudariti pomen vključevanja finančnih znanj v izobraževalni proces. Krepitvi finančne pismenosti v BS v zadnjem času namenjajo veliko naporov, je v izjavi za javnost poudaril guverner Vasle.

Vasle: Finančno izobraževanje je velika prioriteta

"Poleg osnovnega mandata Banke Slovenije, skrbi za cenovno stabilnost in za stabilnost bančnega finančnega sistema je finančno izobraževanje velika prioriteta, kajti zavedamo se, da če prebivalci, tudi učenci in dijaki, dobro razumejo to, kaj delamo in zakaj, so na koncu tudi rezultati in uspešnost učinkovitosti naše politike boljša," je izpostavil.

V tem okviru v centralni banki izvajajo številne aktivnosti, med drugim organizirajo izobraževalne dogodke za vrtce, osnovnošolce, dijake in študente. S projektom Mojstri digitalne pismenosti so krepitev finančne pismenosti še razširili, saj so nanj povabili vse šole v Sloveniji. Po Vasletovi oceni gre za izjemno uspešen projekt, saj prispeva k širjenju znanj in obzorij na finančnem in digitalnem področju.

"Naš cilj je, da bodo otroci in mladostniki, ko odrastejo, nekoliko bolje razumeli svet okoli sebe in znali upravljati s svojimi financami. Poleg tega pa so učenci in dijaki skozi aktivnosti spoznali, da se napredek in razvoj ne dosegata le z digitalizacijo, ampak tudi z dialogom," je izpostavil.

Po Vasletovem mnenju je treba zdaj narediti še korak naprej in zagotoviti, da bodo vsebine o digitalni pismenosti postale tudi del rednih izobraževalnih programov.

Zmagovalci bodo za nagrado odpotovali v Frankfurt

Predsednica republike je izrazila upanje, da se bo projekt Mojstri digitalne pismenosti nadaljeval, ob čemer je odgovorne pozvala, naj v kurikulum osnovnih in srednjih šol vključijo digitalno, finančno in medijsko pismenost. "To ni pomembno le za razvoj posameznika, temveč tudi za razvoj naroda in družbe," je izpostavila.

Izrazila je tudi zadovoljstvo in ponos, da so se mladi v tako velikem številu odzvali na projekt, ki naslavlja vsebine, zelo pomembne za družbo in našo prihodnost. "Če boste digitalni mojstri, boste lažje reševali izzive v prihodnosti in lažje soustvarjali našo družbo. Morda med vami sedi bodoča predsednica ali predsednik Republike Slovenije. Ali pa guvernerka ali guverner Banke Slovenije," je dejala.

Zmagovalci bodo za nagrado odpotovali v Frankfurt, kjer si bodo ogledali Evropsko centralno banko in glavne znamenitosti mesta. Vse finaliste pa bo v predsedniški palači sprejela predsednica republike.