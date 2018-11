Premier Šarec od Bratuškove pričakuje novo ime

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Premier Marjan Šarec danes pričakuje predlog SAB za novega kandidata za ministra za kohezijo. Predsednica stranke Alenka Bratušek je namreč napovedala, da bosta s premierjem po odhodu Marka Bandellija s tega položaja rešitev našla do petka.

Bandelli je moral odstopiti potem, ko ga je k odstopu zaradi neprimerne komunikacije in domnevno slabega dela na ministrstvu pozval premier Šarec, po odstopu pa naj bi se vrnil v poslanske klopi. DZ se je z njegovim odstopom seznanil v ponedeljek, ko je začel teči desetdnevni rok, ko mora premier predlagati novega ministra ali obvestiti DZ, da bo funkcijo tega ministra začasno opravljal sam ali kdo drug iz vlade.

Novi minister naj bi po besedah Bratuškove znova pripadal kvoti SAB, z njim pa se bo moral strinjati tudi Šarec. Če se bosta Šarec in Bratuškova srečala, je pričakovati, da bosta govorila tudi o zadnjih napetostih, ki so nastale zaradi nestrinjanja SAB s predlogom glede regresa upokojencev in zaradi izjav glede Madžarov pri projektu drugi tir.