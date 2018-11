V Komnu zmagal kandidat, ki mu je grozil Bandelli

Občina Komen bo po štirih letih znova dobila novega župana. To bo Erik Modic, ki so mu Komenci včeraj glede na delne neuradne izide volitev zaupali skoraj 62 odstotkov glasov. Novoizvoljeni župan je širši javnosti postal znan zaradi groženj predhodnika Marka Bandellija, ki je moral zato odstopiti s položaja kohezijskega ministra.

Kandidat Stranke Alenke Bratušek, katere član je tudi Bandelli, Dean Zalesjak je z 10,42 odstotka glasov zasedel četrto in s tem tudi zadnje mesto.

Kaj je Bandelli pisal Modicu?

"Predragi Erik. Sporočili so mi, da boš kandidiral za župana. Ta tvoj dopis je dokaz moji hipotezi, da je tvoja kandidatura zgolj namenjena tvojim osebnim interesom in neprestani bitki, ki jo imate ti in Malgajevi. Če bo res tvoja kandidatura zgolj boj proti sosedom, vedi, da moje podpore ne bo. Pa sam veš pomen nepodpore dveh pomembnih resorjev kot kohezija, EU sredstva za regionalni razvoj in predvsem infrastrukture," je Bandelli pisal Modicu, smo razkrili na Siol.net.

Iz dopisa je še razvidno, da je Modičev umik iz politične tekme pogojeval s finančnimi sredstvi, ki jih razdeljujeta Bandellijevo ministrstvo in ministrstvo za infrastrukturo, ki ga vodi Alenka Bratušek, predsednica stranke, katere član je Bandelli.

Bandelli: Le moj kandidat bo imel "ministrske informacije"

Bandelli pa je s svojega položaja ni grozil le enemu kandidatu za župana občine Komen, ampak dvema.

"Vse kar ste vsi 4 kandidati napisali, je že vse napisano v mojih programih. Delno realiziranih, ostalih pa v teku. Želim samo, da bi se nadaljevala strategija razvoja. Zato seveda podpiram Deana Zalesjaka, ki bo seveda dobil maksimalno politično podporo, znanje in ministrske informacije." To pa je Bandelli v poznih večernih urah 15. oktobra zapisal na družbenem omrežju Facebook. Citat smo našli v razpravi s Sergiom Stancichem, županskim kandidatom v občini Komen.

Bandelli odstopil

Premier Marjan Šarec je nato ministra pozval k odstopu, sicer bi sam predlagal njegovo razrešitev. Bandelli je minuli teden podal odstopno izjavo, s katero se bo DZ seznanil v ponedeljek.

Včeraj pa se je izkazalo, da so občani Komna največjo podporo zaupali prav Modicu, ki je kandidiral s podporo volivcev. Zanj je namreč glasovalo 61,89 odstotka volivcev. Precej manjšo podporo so dobili neodvisni kandidat Goran Živec (17,02 odstotka), neodvisni kandidat Sergio Stancich (10,68 odstotka) ter kandidat SAB Dean Zalesjak (10,42 odstotka).