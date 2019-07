Ptujčani s strahom zrejo v nebo, kmeti se ne bojijo več ničesar #video

S strahom v nebo spet pogledujejo na Ptuju. Zadnje hudo neurje, ki je te kraje prizadelo pred dvema tednoma, je za seboj pustilo pravo apokalipso. In spet lahko še kako treska. Pred nedeljsko ohladitvijo bodo marsikje nastajale nevihte, zaradi pregretosti so možna tudi krajevna neurja.

Na Štajerskem škodo merijo v milijonih. Samo na javni infrastrukturi so veter, toča in nalivi na Ptuju naredili 7 milijonov škode, na kmetijskih zemljiščih pa je bilo na Ptujskem skupaj z okolico Slovenske Bistrice in Ormoža za kar 11 milijonov škode.

Ptujčani to poletje ne spijo mirno. Sploh domačine na Kraigherjevi ulici vsak močnejši grom vrže iz postelje.

"Zjutraj je začelo tako grmeti, da sem vstal ob 6. uri in peljal avto v garažo," je za Planet dejal Valentin Primožič.

Potolčeni avtomobili, odkrite strehe

Zakaj, ni težko razumeti. Posledice zadnjega katastrofalnega neurja še vedno bodejo v oči. Zvite žaluzije, poškodovana fasada, potolčeni avtomobili.

Številni so avtomobile zaščitili s ponjavami proti toči, nekateri celo s preprogami. Strehe šele urejajo, pa še to ne povsod. Številne so prekrite s folijo, ki jo dvigne že vsak močnejši veter. Spet druge domačine je zadnje neurje streznilo do te mere, da razmišljajo o preventivi.

Županja Ptuja: Zelo nas skrbi

Nuška Gajšek, županja Ptuja. Foto: STA Nekaj polomljenih strešnikov imajo tudi na občinski stavbi.

"In nas res zelo skrbi, da bo prišlo še eno takšno neurje. Vprašanje je, kaj se bo dogajalo s to infrastrukturo, ker se seveda v tako kratkem času nismo ne finančno ne fizično zmogli zaščititi v tolikšni meri, da bi lahko rekli, da smo varni pred takim neurjem," pojasnjuje Nuška Gajšek, županja Ptuja.

Obetali so si rekordni pridelek

Večina kmetov iz Ptujskega se zdaj toče več ne boji, saj jim neurja iz njiv nimajo česa več vzeti. To sezono so si kmetje obetali rekordni pridelek, v desetih minutah pa od njihovih obetov na njivah ni ostalo nič.

Posledice po hudem neurju na Ptuju. Foto: Planet TV

Ivan Brodnjak iz kmetijske svetovalne službe prizadetim kmetom svetuje, "da si ne delajo dodatnih stroškov, ker je to zdaj brez smisla. Treba je počakati še kakšnih 14 dni, da trava, plevel in vse ostalo zraste, nato pa vse skupaj pokositi in pripraviti njivo za naslednje leto."

Milijonske odškodnine, ki bi jih zagotovila država, so iluzija, se zavedajo. A ptujska županja je ministra za finance kljub temu že seznanila s pričakovanji.

"Želimo si, da bi v zakon zapisali, da če škoda presega določen odstotek proračuna, lahko računamo na neke interventne kredite, ki ne bi šli v obseg tistega zadolževanja," je predlog Gajškove.