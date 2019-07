Ptuj spet pod vodo, v Idriji padala toča #foto #video

Neurje z močnejšimi nalivi in vetrom je v petek zvečer zajelo severni in vzhodni del Slovenije. Veter je podiral drevesa in odkrival strehe, ponekod je padala toča. Gasilci so morali prečrpavati meteorno vodo iz kletnih in drugih prostorov, prav tako je zalilo več cest. Ponekod so narasle vode ogrožale objekte, sprožilo se je nekaj zemeljskih plazov. Vremenoslovci medtem za današnji dan že napovedujejo nove nevihte.

Močan veter je spet odkrival strehe na Ptuju. Vir: Neurje.si/Facebook.

Po poročanju uprave za zaščito in reševanje so v povezavi s petkovim neurjem zabeležili 44 dogodkov v skupno 15 občinah: Duplek, Hajdina, Kidričevo, Majšperk, Makole, Maribor, Poljčane, Ptuj, Radlje ob Dravi, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Šentilj in Videm.

V Idriji je padala tudi toča. Vir: Neurje.si/Facebook.

Gasilci 48 prostovoljnih društev in dveh poklicnih enot so zaradi poplav meteorne vode morali prečrpavati vodo iz kletnih in drugih prostorov stanovanjskih, gospodarskih, gostinskih, trgovskih in poslovnih zgradb. Prav tako je zalilo več odsekov cest. Gasilci so čistili tudi prepuste, reševali objekte pred poplavami ter sanirali nekaj sproženih zemeljskih plazov.

Neurje spet ni prizaneslo Ptuju in Slovenj Gradcu

Ptuj, ki so ga nevihte prizadele že v nedeljo, je tokratno neurje z močnim vetrom in dežjem zajelo ob 19.44. 67 gasilcev iz PGD Ptuj, Spuhlja, Grajena, Podvinci, Kicar in Spodnji Velovlek je med drugim iz 14 stanovanjskih objektov prečrpalo 90 kubičnih metrov meteorne vode ter prekrilo pet stanovanjskih objektov s folijo in strešniki.

Poplave na Ptuju. Vir: Neurje.si/Facebook.

Brez elektrike ostalo 143 gospodinjstev

Neurje tudi tokrat ni prizaneslo Slovenj Gradcu. Gasilci PGD Pameče - Troblje so posredovali v naseljih Pameče, Gmajna in Gradišče, kjer so iz objektov odstranili vodo, očistili jaške, s pomočjo delovnega stroja očistili strugo potoka ter s protipoplavnimi vrečami zavarovali en objekt.

Gasilci PGD Šmartno so iz kletnih prostorov stanovanjskega objekta v Šmartnem počistili vodo in objekt zavarovali s protipoplavnimi vrečami. V Šent Janžu pri Radljah je zaradi okvare na daljnovodu brez električne energije ostalo 143 gospodinjstev. Močan veter je podiral drevesa ter odkril strehe stanovanjskih in drugih objektov.

Vremenoslovci napovedujejo nove nevihte

Nove nevihte meteorologi napovedujejo že za današnji dan. Danes bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

V nedeljo bo sprva sončno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek bo sončno, popoldne lahko nastane tudi kakšna ploha, še poudarjajo na agenciji za okolje (Arso).