Neurje na Ptuju katastrofalno za ptice: "Bile so zmlete"

Nedeljsko neurje, ki se je še posebej silovito razbesnelo nad Ptujem z okolico, ni povzročilo hudih posledic samo na objektih in rastlinah, ampak je bilo očitno katastrofalno tudi za nekatere živali. V Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) so tako na podlagi obvestil krajanov našli skoraj 300 mrtvih ptic.

"Danes smo po obvestilu krajanov na polju pri Skorbi našli mrtvih 279 rečnih in 16 črnoglavih galebov. 39 rečnih, en črnoglavi in en rumenonogi galeb so bili še živi, vendar v zelo slabem stanju," so v DOPPS zapisali na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook.

Poginule galebe je po navedbah društva odstranila veterinarsko-higienska služba, poškodovane ptice pa so polovili in predali v oskrbo Ambulante za male, divje in eksotične živali in azil Golob.

"Če bi mi nekdo povedal, da je nevihta povzročila tak pogin ptic, bi bil skeptičen, a to nevihto sem sam doživel, ker smo ravno takrat imeli zaključek ornitološkega tabora na Ptuju. Resnično je bilo ekstremno intenzivno. Na terenu sem prisoten že 25 let in doživel sem že marsikaj, česa takšnega pa še ne. Veter je pihal v vse smeri, deževalo je vodoravno, z ene hiše v bližini je padla cela fasada, drevesa je klestilo, njive so bile, kot da bi jih pokosili, toča je klestila," je za portal 24ur dejal predsednik DOPPS Damijan Denac.

Ptice so bile zmlete

Po njegovih pojasnilih je neki kmet ravno delal na njivi, ptice pa so se tam hranile. Ker se je neurje začelo izjemno hitro, se niso imele časa umakniti in jih je dobesedno stolklo. "Dejansko so bile fizično poškodovane, pobite, stolčene, pravzaprav zmlete. Videti je bilo brutalno," je opisal.

Poglejte, kakšno neurje je pustošilo po Ptuju:

Pristavil je, da tako ni samo človek tisti, ki utrpi škodo v primeru vremenskih ujm. "Marsikomu je naredilo materialno škodo, v naravi pa so zaradi tega številne smrtne žrtve," je opozoril.

Rečni galeb je ogrožena vrsta

Pojasnil je še, da omenjene vrste ptic, ki so bile žrtev neurja, niso bile čisto običajne. Rečni galeb v Sloveniji tako gnezdi samo na Ptujskem jezeru in nikjer drugje. "To je zelo velika smrtnost, ki jo bo populacija verjetno preživela in prenesla, se bo pa zagotovo poznalo na njihovem številu. Rečni galeb je namreč ena od ogroženih vrst v Sloveniji in ohranjamo jo z največjimi napori," je dejal.

Črnoglavi galeb pa je, kot je povedal Denac, začel gnezditi ravno zaradi kolonije rečnih galebov, ki se ji je v zadnjih letih priključil. V Sloveniji prav tako gnezdi samo na Ptujskem jezeru.