Orkanska nevihta na Hrvaškem, prebivalci v šoku: "Je***ti, poglej to!"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Silovito neurje z obilnimi padavinami in močnim vetrom je v ponedeljek zajelo tudi nekatere predele sosednje Hrvaške. Na družbenih omrežjih je bil objavljen tudi pretresljiv posnetek, ki kaže, s kakšno močjo je veter nosil vse pred seboj. V divji nevihti, ki so jo nekateri primerjali z orkanom, se k sreči ni poškodoval nihče.

Hudo neurje v naselju Davor v Brodsko-posavski županiji. Vir: Facebook.

Hrvaško je hudo neurje, ki je ponekod prineslo tudi točo, zajelo že v nedeljo popoldne. Včeraj popoldne so nekatere dele države po poročanju Jutarnjega lista spet zajele nevihte.

Neurje na Hrvaškem. Vir: Facebook.

Nekateri prebivalci nevihto pospremili tudi s kletvicami

Na družbenem omrežju Facebook se je pojavil posnetek nevihte z orkanskim vetrom, ki je divjala na območju Davora v Brodsko-posavski županiji. Na posnetku se slišijo tudi glasovi prebivalcev, ki so komentirali vremensko ujmo tudi s sočnimi kletvicami: "Je***ti, poglej to!"

Nevihta pri Štinjanu v Istri. Vir: Facebook.

Nekateri komentatorji so pod objavo na Facebooku zapisali, da jih tovrstni prizori spominjajo na divjanje orkanov pete kategorije v ZDA. Po podatkih hrvaškega notranjega ministrstva je močan veter na območju Davora zrušil in poškodoval več streh, ruval je tudi drevesa.

V nevihti se na srečo ni poškodoval nihče. Na širšem področju županije je včeraj prišlo tudi do prekinitev dobave električne energije, saj je veter rušil daljnovode. Nevihte so se včeraj razbesnele tudi v Slavoniji in Istri.