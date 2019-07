Toča in veter spet klestila, tokrat je bilo najhuje na Kočevskem #foto #video

Nad Slovenijo so se v ponedeljek popoldne spet razbesnele nevihte. Ponekod je padala toča, ki je uničevala pridelek, neurje pa je spremljal močan veter, ki je odkrival strehe in ruval drevesa. Ponekod so meteorne vode zalivale objekte. Najhuje je bilo na območju Kočevja.

Po poročanju spletne strani Neurje.si na Facebooku se je v ponedeljek popoldne močnejša nevihta s točo, močnim vetrom in nalivi pomikala z območja med Brezovico in skrajnim jugovzhodom države, in sicer prek Velikih Lašč, Ribnice, Kočevja in Borovnice.

O toči, ki je uničevala pridelek na poljih in vrtovih, poročajo iz Velikih Lašč, Brezovice pri Podgradu, Kočevja, Ribnice in Vinice.

Na območju občine Kočevja so teritorialne gasilske enote Kočevje, Mahovnik, Dolga vas, Šalka vas in Koprivnik v ponedeljek popoldne posredovale na 25 lokacijah. Močan veter je ogrožal prebivalce, podrtih je bilo več dreves, gasilci pa so črpali vodo iz objektov. Pri delu so posredovali tudi vzdrževalci cest.

V občini Ribnica je voda zalila kleti na desetih lokacijah. Posredovali so gasilci iz prostovoljnega društva Ribnica, ki so poleg črpanja vode nudili pomoč tudi pri pokrivanju strehe. O podrtih drevesih in zalitih kleteh poročajo tudi iz občine Velike Lašče. Na terenu so posredovale teritorialne enote Karlovica, Rob in Velike Lašče.

V občini Vrhnika je močan veter podiral drevesa in odkrival strehe. Na terenu so posredovali gasilci teritorialnih enot Vrhnika, Verd in Stara Vrhnika. O škodi poročajo tudi z Brezovice pri Ljubljane, Rakitne, Preserij, iz Notranjih Goric, in Kamnika pod Krimom.

Voda je zalila tudi klet objekta v naselju Zapotok v občini Ig. Posredovali so gasilci prostovoljnega društva Golo, ki so prečrpali okrog 30 kubičnih metrov meteorne vode. V občini Dobrova - Polhov Gradec je veter odkril streho. Posredovali so gasilci prostovoljnega društva Šentjošt, še poroča uprava za zaščito in reševanje.