Vreme: popoldne in zvečer spet napovedane plohe in nevihte #video

Danes bo pretežno oblačno, več sonca bo na Primorskem. Predvsem popoldne in zvečer se bodo pojavljale plohe in posamezne nevihte. V sredo se bo razjasnilo.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, več sonca bo dopoldne na Primorskem. Zlasti sredi dneva in popoldne bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč.

Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem okoli 27 stopinj Celzija. Ponoči bodo padavine slabele in do jutra večinoma ponehale. Na Primorskem bo zapihala zmerna burja.

V sredo bo večinoma sončno

V sredo dopoldne se bo razjasnilo, čez dan bo večinoma sončno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 20 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.

Nove nevihte napovedane za petek

V četrtek bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Razmeroma sveže bo. V petek bo spet bolj spremenljivo s plohami, popoldne se bodo pojavljale tudi nevihte.