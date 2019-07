Včeraj rekord tropskih noči, danes zvečer nevihte #foto

Do vključno jutri bo po nižinah sredi dneva in popoldne še naprej veljala velika toplotna obremenitev, opozarjajo na Agenciji za okolje. Jutranje temperature se po večini Slovenije gibljejo med 18 in 22 stopinj, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj Celzija, proti večeru pa je možnost nastanka vročinskih neviht.

Foto: Arso/meteo.si

Slovenija se še vedno nahaja v primežu vročinskega vala, v tem tednu pa smo v Ljubljani izmerili rekord tropskih noči, kar pomeni, da se prvič odkar v prestolnici redno merijo temperaturo, se ta tri noči zaporedoma ni spustila pod 20 stopinj Celzija. Za noč s četrtka na petek še ni podatkov.

Kljub temu, da bodo danes, jutri, v nedeljo in ponedeljek, nastajale posamezne plohe in nevihte, ne gre pričakovati, da bi se občutno shladilo, le vročina bo nekoliko popustila. Ponekod bo pihal veter zahodnih smeri.

Foto: Arso/meteo.si

Jutri dopoldne bo še sončno, živo srebro se bo povzpelo do 23 stopinj, popoldne se bodo temperature gibale med 27 do 35 stopinj Celzija. Popoldne in zvečer bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo nadaljevale tudi v noč. Soparno bo.

Foto: Arso/meteo.si

Foto: Arso/meteo.si

V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno, dan bo v znamenju pogostih ploh in neviht, vročina bo nekoliko popustila. Tudi v ponedeljek bo še oblačno s popoldanskimi plohami in nevihtami.

Ne pozabite na vrtnine in rože

Ko se temperature zraka pričnejo vzpenjati nad 30 stopinj Celzija, po meteorološki definiciji nastopi zelo vroč dan, so zapisali na Facebook strani Arso. Ker takrat ne postane vroče samo ljudem in živalim, ampak tudi rastlinam na vrtu, je ob vročinskem valu potrebna še dodatna nega zato, da rastline preživijo velike toplotne obremenitve.

Foto: Getty Images Glede na napovedi se bo v prihajajočih dneh vročinski val nadaljeval, zato bo treba obvarovati rastlinje pred morebitnim vročinskim stresom, opeklinami ali celo smrtjo. K sreči obstajajo metode, ki jih lahko uporabimo za zajezitev škodljivih učinkov toplotnega vala.

Rastline v cvetličnih koritih in loncih so še posebej občutljive za visoke temperature, saj se lahko korenine teh "skuhajo" v utesnjenih prostorih. Prav tako so za toplotne valove občutljive tudi trajnice, medtem ko sončnice visoke temperature prenašajo dobro.

Pospešeno izhlapevanje vode

Foto: Thinkstock Visoke temperature povečujejo in pospešujejo izhlapevanje vode, ki jo rastline v vročih dneh še kako potrebujejo. Voda ne le, da izhlapeva iz zemlje, ampak tudi iz korenin in listov, kar lahko povzroči poškodbe, kot so opekline rastline na steblih in listih.

Ti se ob pomanjkanju vode obarvajo rumeno. Zalivanje sredi vročega dne ni priporočljivo, saj se vaše rastline čez dan ukvarjajo s preživetjem sredi vročine. Najboljši čas zalivanja ob vročih dneh je zgodnje jutro, ko so temperature nižje pa tudi rastline niso pregrete.

Jutranje zalivanje jim bo pomagalo preživeti čez dan. Prav tako se izogibajte čezmernemu zalivanju, ker je škodljivo za rastline. Prevelika količina vode v zemlji ali koritih lahko sproži hitrejši proces nastanka bolezni in gnitja. Vroče temperature ne vplivajo samo na nadzemne dele rastlin, ampak tudi na njihove korenine.