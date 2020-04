Psihoterapevtka: Prepoved gibanja na prostem bi povzročila veliko stisko

V prvem tednu karantene je med ljudmi zavladala velika panika. Najbolj so jo občutili tisti, ki so že sicer imeli težave ali so se soočali z zahtevnimi razmerami. Prav v tem času so imeli psihoterapevti največ dela. Zdaj se je stanje že umirilo, saj so se ljudje na nove okoliščine že privadili. Vsekakor bi bile razmere veliko hujše, če bi se ukrepi zaostrili - ljudi je namreč reševala prav možnost gibanja na prostem, pravi psihoterapevtka, ki je sicer med samoizolacijo tudi sama prebolela blažjo obliko bolezni.

Psihoterapevti so zdaj svojim klientom na voljo po telefonu in prek spletnih video pogovorov, pojasnjuje Pika Marija Bensa. Foto: osebni arhiv Ko so se sredi marca napovedovale izredne razmere, je psihoterapevtko Piko Marijo Bensa hči vprašala, ali razmišlja o zaprtju svoje ambulante. Odgovorila ji je, da zagotovo ne, saj jo pacienti še posebno v tem času nujno potrebujejo in si zato tega ne more privoščiti. Kljub temu je ambulanto zaprla še tisti dan.

"Še v istem dnevu sem dobila smernice krovnega združenja psihoterapevtov, naj v času krize začnemo delati na drugačen način – torej brez stika v živo - po telefonu, Skypu, Vibru in podobno. Iskali so tudi kolege prostovoljce, ki bi bili na ta način pripravljeni delati pro bono za ljudi v stiski," je povedala Bensa.

Ko je zaprla svojo ambulanto, je poklicala vse svoje kliente, jih vprašala, kako so, se pogovorila z njimi o tem, kaj jih najbolj skrbi in jim povedala, da jim je sedaj ves čas na voljo za klic, oziroma so se dogovorili, da se pogovorijo prek spleta.

Vmes je tudi sama prebolela blažjo obliko bolezni

V času samoizolacije je sicer zbolela tudi sama, Bensa predvideva, da jo je doletela blažja oblika bolezni covid-19. Okužbe bi se namreč lahko nalezla v Italiji, kjer je bila na obisku. Kak teden po tem je prejela obvestilo, da je bila znanka, sicer medicinska sestra, s katero so se družili v manjšem prostoru, pozitivna na testu za okužbo s covid-19.

"Začelo se je kot nekakšna viroza z bolečimi mišicami. Bolelo je tudi v pljučih, tudi bolečine v grlu še nisem doživela na takšen način, poleg tega pa sem imela popolnoma prehoden nos in le nizko vročino, malo čez 37 stopinj Celzija," opisuje Bensa, ki pravi, da sta zdaj oba z možem popolnoma zdrava.

V prvem tednu karantene je med ljudmi vladala velika panika

"Lahko rečem, da je bilo v prvem tednu karantene noro. Ljudje so bili panični, resnično so bili zelo tesnobni, ta tesnoba pa se je stopnjevala v panične napade - velikokrat sem stiske predihavala z njimi. Ta strah, negotovost, vprašanje kaj bo, če zbolim in umrem, bo dovolj prostora v bolnišnicah, bo dovolj respiratorjev in tako naprej," pove Bensa in doda, da so bili ljudje ob vseh informacijah, ki smo jih prejemali iz Italije in Španije, močno zaskrbljeni.

Ob vseh informacijah, ki smo jih prejemali iz Italije in Španije, so bili ljudje močno zaskrbljeni. Mnogi so zaradi tega doživljali tudi panične napade. Foto: Thinkstock "Podatki o zbolelih, umrlih, pomanjkanje kapacitet za zdravstveno nego - ljudje so se soočali z lastno minljivostjo. Predvsem mlajših pa se je dotaknil ukrep o samoizolaciji. Počutijo se zelo ovirane, oziroma omejene. Mislim, da jih je prvič nekdo omejil - ne morejo na kavo, ker so lokali zaprti, ne morejo potovati, nekako se ne znajdejo," opisuje to, kako so se ljudje odzvali na karanteno.

Več klicev tistih, ki živijo sami

Opazila je, da je bilo več klicev ljudi, ki živijo sami. "Ljudje, ki živijo sami, se nimajo s kom pogovarjati, nimajo s kom deliti svojih stisk, strahov. Seveda sem dobila kar nekaj novih klientov, ravno zaradi opisane situacije. Mislim, da ni toliko prisotne depresije in depresivnih občutkov, ampak je več tesnobe, strahu, nespečnosti. Ljudje so bili bolj razdražljivi, bolj ranljivi," opaža Bensa.

V strahu so bili tudi samozaposleni. Spraševali so se, kako bodo plačali prispevke in kako bodo preživeli, pove. "Pa tudi managerji, še posebno tisti, ki so že sicer nekoliko anksiozni. Skrbelo jih je, kako organizirati delo od doma, kako jim bo šlo. Ljudi, ki so bili v 'slabi koži' že od prej, ker so bili sredi terapije, so se te stvari še bolj dotaknile, kot bi se jih morda sicer in jih je še bolj skrbelo," pove Bensa.

Kot pravi Bensa, gre pri paniki in anksioznosti, če nimamo v mislih prav določene zadeve in se ne ukvarjamo z eksistenčnimi problemi, za nekakšen lebdeč strah, za katerega ne vemo čisto točno, na kaj je fokusiran. V zdajšnjem primeru pa točno vemo, za kakšen strah gre in da je osnova strah pred okužbo, pred boleznijo, nenazadnje tudi pred smrtjo, ker smo spremljali v večini črne scenarije.

Zdaj so se ljudje privadili na razmere in se je stanje umirilo

Opazila je, da se zdaj, ko smo že v četrtem tednu samoizolacije, stvari umirjajo.

"Manj je klicev, manj tesnobe in strahu. Kot da smo se že prilagodili na novo situacijo in komaj čakamo, da bodo šle stvari mimo. Epidemija se je preselila v domove za starejše, to pa je že izven 'našega dometa', ljudje to vidijo, kot da se je smrt preselila drugam, kot da je šla epidemija mimo. Tudi tisti, ki so bili najbolj zaskrbljeni v prvem tednu, so se kar nekako navadili," je trenutno stanje opisala Bensa, ki sicer glede na lastne izkušnje ocenjuje, da bi ljudje v primeru, da bi pomoč potrebovali, to tudi poiskali in jim to ne bi bilo težko.

Velik vpliv na izboljšanje stanja ima tudi prihod pomladi, meni. "Toplota in sonce viruse uničujeta, v tem času smo tudi sicer nekoliko bolj optimistični, " pove Bensa.

Razlog za to, da karantene nismo občutili tako močno, je v tem, da smo se kljub ukrepu še vedno lahko gibali v naravi.

Izkušnje, ki jih ima s svojimi klienti, pa so popolnoma v nasprotju s stanjem, ki ga lahko opazuje skozi okno svojega doma.

"Če pa bi to primerjala s pogledam skozi okno, ko vidim brezskrbne sprehajalce, ali ljudi v bližnji trgovini, nakupovalce, pa bi človek pomislil, da živimo običajno, vsakdanje življenje, brez strahu pred virusom, ki bdi nad nami. Je pa bila v začetku, preden so bili izrečeni nekateri ukrepi s strani vlade, trgovina precej izropana. Ljudje so mrzlično nakupovali in trpali blago v vozičke, česa takega že dolgo nisem videla," situacijo opisuje Bensa, sicer pa pravi, da je trenutno stanje v njenem kraju takšno, kot bi se ustavil čas oziroma kot bi bile počitnice.

Najprej smo vsi pospravljali, zdaj si vzamemo čas zase

Več smo se začeli pogovarjati po telefonu in manj pisati sporočila, opaža. "Da te slišim, kako si," je pogost stavek, pravi.

"Po elektronski pošti si pošiljamo več humornih sporočil. Humor nas v teh časih na nek način tudi rešuje," pove Bensa, ki je prepričana, da je pozitivna naravnanost zelo pomembna in nam lahko v takšnih situacijah zelo pomaga.

"Z ljudmi si tudi delimo izkušnje o tem, kaj počnemo - za lažje preživetje. Najprej smo vsi pospravljali - stanovanje, klet. Sedaj si vzamemo več časa zase, za svoje potrebe. Več beremo, telovadimo, kuhamo, pečemo, celo naspali se bomo," opaža Bensa.

Konflikti doma se v tem času poglabljajo

Bensa opominja, da nastaja tudi nov problem, in sicer sobivanje z domačimi 24 ur dnevno. Samoizolacija je gotovo velika stiska za ljudi, ki se s svojimi bližnjimi že sicer ne razumejo.

"Prej smo hodili v službe, po opravkih, v telovadnice, v kavarne in tako naprej, sedaj pa so nas omejili in smo 'prisiljeni' bivati skupaj. To zna pa biti včasih zelo naporno, stresno, velikokrat tudi zelo konfliktno," pravi Bensa.

"Konflikti se tako poglabljajo. Z nekom biti 24 ur na dan je umetnost. Ljudje si lahko gremo hitro na živce, sploh, če moramo delati od doma. Po drugi strani je pa tam, kjer ni možnosti dela od doma, še težje, ker se temu pridružujejo še vprašanja o tem, ali bodo službo obdržali, ali bodo imeli v prihodnosti denar za položnice in tako naprej. Tu so še otroci, s katerimi se je treba ukvarjati, delo za šolo in podobno," razmišlja Bensa in doda, da so po eni strani številni ljudje v samoizolaciji v stiski tudi zaradi zelo majhnih stanovanj, kjer se pred konflikti niti ne morejo umakniti v nek drug prostor, po drugi strani imajo pa številni tudi hiše, pa so si v njih še vedno lahko preblizu.

Foto: Getty Images

Sicer meni, da za številne samoizolacija še vedno ni prinesla tako zelo negativnih posledic, ker je bilo zelo malo takšnih, ki bi se zares zaprli v svoje domove in nikamor ne bi šli.

"Ljudje hodijo na sprehode, veliko pomeni, da se imaš možnost gibati. Gibanje je taka stvar, ki v možganih povzroča spremembe. Pri nas ni bilo tako kot v Italiji, ko so morali ljudje ostati v svojih domovih, pri nas glede tega niti ni bilo občutiti, da bi bilo karkoli narobe," meni Bensa.

Kot pravi, je v stresnih situacijah prav gibanje tisto, ki ga Bensa svetuje poleg dobre hidracije in socialnih stikov, ki morajo zdaj potekati nekoliko drugače, a jih še vedno moramo imeti.

Če bi se pogoji zaostrili in bi bili ljudje omejeni zgolj na svoja stanovanja, meni, da bi bilo težav veliko več. Glede na to, da smo v Sloveniji po številu samomorov nad svetovnim povprečjem, bi situacija lahko vodila tudi do samomorov pri ljudeh, ki so že sicer v veliki stiski in tega ne bi zdržali.

"V tem času bi morali več govoriti o duševnem zdravju ljudi"

Da bi morali o temah, ki so povezane z duševnim zdravjem še posebno v situaciji, v kateri smo, govoriti veliko več, meni Lučka Markič, 23-letna Koprčanka, biopsihologinja in študentka magistrskega študija uporabne psihologije. Tako na družbenih omrežjih kot na druge načine je aktivna in opozarja na vse, za kar meni da ne bi smelo ostati spregledano.

Kot pravi, lahko omejitev svobode pripelje tudi do najhujših odzivov in scenarijev. "Pripelje lahko do vseh možnih situacij – do pomanjkanja osnovnih potrebščin, do še hujših stisk, težjih duševnih motenj, pa tudi do nasilnih smrti, kot so samomori," je prepričana. Prav samomore in navezanost na osebo po njeni smrti je proučevala v svoji zaključni nalogi študija, zato meni, da bi morali na splošno veliko več delati tudi na preventivi in temu področju posvečati več pozornosti.

Markičeva meni, da bi morali v tem času več pozornosti namenjati tudi starejšim, ki morajo sami skrbeti zase. Foto: Matjaž Vertuš

Zelo problematično se ji zdi, da se družba preveč osredotoča le na virus. "Strinjam se z vsemi preventivnimi ukrepi, a bi bilo potrebno ozaveščati in se osredotočati tudi na druge ranljive skupine in ukrepe prilagoditi tudi njim, je prepričana.

Kot primere tega, na kar bi se morali veliko bolj osredotočati, navaja:

- primere nasilnih smrti kot so samomori in prometne nesreče – osredotočati bi se morali veliko bolj tako na preventivo, kot na bližnje po samomorih in smrtih zaradi prometnih nesreč;

- disfunkcionalne družine, katerih otroci (ali drugi člani družine) so v času, ki ga preživijo doma, žrtve različnih oblik nasilja;

- osebe na pragu revščine ali osebe s tujim državljanstvom, ki morajo v tem času opravljati vsakršno delo, ki ga lahko dobijo;

- starejši ljudje, ki nimajo potomcev ali so z njimi v konfliktnem odnosu, zaradi česar morajo sami skrbeti zase.