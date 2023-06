Zaradi prometne nesreče zaprta gorenjska avtocesta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi prometne nesreče sta med Jesenicami vzhod in Jesenicami zahod proti Karavankam zaprta vozni in prehitevalni pas. Obvoz je mogoč mimo bencinskega servisa Jesenice, poroča Prometno-informacijski center. Zastoj ostaja na dolenjski avtocesti, kjer so sicer že odstranili posledice prometne nesreče.