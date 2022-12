Projekt nove sodne palače v Ljubljani zamrznjen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Projekt nove sodne stavbe ob Dunajski cesti v Ljubljani so na ministrstvu za pravosodje ustavili tik pred podpisom pogodbe za projektiranje, poroča Dnevnik. Pripravili naj bi poglobljeno analizo stanja ter stalno spreminjajočih se prostorskih in drugih potreb pravosodnih organov, na podlagi tega pa izhodišča za nadaljnje aktivnosti.

Projekt so na ministrstvu za pravosodje, ki ga vodi Dominika Švarc Pipan, zamrznili, odločitev, da pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije za sodno stavbo z arhitekturnim birojem ne podpišejo, pa naj bi sprejeli v luči načela učinkovitosti, preglednosti, gospodarnosti in nezagotovljenih proračunskih sredstev, še piše spletni Dnevnik.

Na ministrstvu so presodili, da trenutni javnofinančni položaj ne omogoča izvedbe tako velikega zalogaja, kot je sodna stavba, za katero so projektanti ocenili, da bi stala 135 milijonov evrov.

Projekt naj bi zato začasno zamaknili, medtem pa opravili celovito analizo dejanskih potreb, tudi v smeri, ali so razpoložljivi prostori optimalno uporabljeni, še poročajo.

Do odločitve so kritični na vrhovnem sodišču, kjer že dolgo opozarjajo na nemogoče prostorske razmere, v katerih delujejo sodišča v Ljubljani, ki so raztresena na osemnajstih različnih lokacijah na območju vsega mesta.

Za podrobnejše informacije smo prosili pristojno ministrstvo. Objavili jih bomo takoj, ko nam odgovorijo.