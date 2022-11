Švarc Pipan: Cilj vlade je, da vračanje glob in stroškov poteka čim bolj enostavno in centralizirano

"Postopek vračanja glob in stroškov postopka se bo vodil po uradni dolžnosti, ne da bi prizadeti posamezniki morali kakorkoli ukrepati sami. Cilj te vlade je, da vračanje glob in stroškov poteka čim bolj enostavno in centralizirano," je povedala ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan.

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko je povedala, da je prvi odlok namenjen pomoči za živinorejske kmetije zaradi izpada krme v letu 2022, drugi pa sektorju čebelarstva in vsem čebelarjem. Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan pa je povedala, da je ministrstvo sprejelo izhodišča za pripravo normativnih rešitev v zvezi s prekrškovnimi postopki, ki so se vodili v času obvladovanja nalezljive bolezni covid-19.

"Vlada je danes sprejela dva odloka za pomoč kmetijskemu sektorju. Prvi je pomoč za živinorejske kmetije zaradi izpada krme v letu 2022, skupaj bo namenjenih 4,5 mio €, da zaradi pomanjkanja in visokih cen ne bo prišlo do zmanjšanja čred živali," je uvodoma povedala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko.

Dodala je, da je drugi odlok namenjen sektorju čebelarstva in vsem čebelarjem, ki imajo vsaj 4 čebelje družine, povprečni znesek pomoči na čebeljo družino znaša 10 evrov, skupaj 2 milijona evrov. Čebelarska zveza se je ob tem zavezala, da ne bo dvigovala cen medu, razen za stopnjo inflacije.

"Vlada je na današnji seji sprejela izhodišča za pripravo normativnih rešitev v zvezi s prekrškovnimi postopki, ki so se vodili v času obvladovanja nalezljive bolezni covid-19," je na novinarski konferenci povedala ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan.

"Postopek vračanja glob in stroškov postopka se bo vodil po uradni dolžnosti, ne da bi prizadeti posamezniki morali kakorkoli ukrepati sami. Cilj te vlade je, da vračanje glob in stroškov poteka čim bolj enostavno in centralizirano," je povedala in dodala:

"Posamezniki bodo tako avtomatično dobili izračun, ki mu bodo lahko tudi ugovarjali. Finančna sredstva za vračila se bodo v celoti zagotovila iz proračuna."