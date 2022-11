Na ljubljanskem sodišču prejeli sumljivo pošiljko

Na kraju so posredovali policisti in gasilci.

Na kraju so posredovali policisti in gasilci. Foto: Gašper Pirman

Pred ljubljanskim vrhovnim sodiščem se je okoli 8. ure zjutraj zbralo več policijskih in gasilskih vozil, kraj pa so zavarovali s trakom. Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da so tamkajšnji zaposleni prejeli pisemsko pošiljko, v kateri bi lahko bile nevarne snovi.