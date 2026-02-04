Program Levice in Vesne: "Gre za odgovor na ključne krize"

Skupni volilni program Levice in Vesne, ki ga bodo sicer predstavili v ponedeljek, temelji na socialni pravičnosti, močnih javnih storitvah, dostopnemu zdravstvu in dolgotrajni oskrbi, stanovanjski politiki ter varni in pravični zeleni prihodnosti. Gre za odgovor na ključne krize, ki jih ljudje čutijo vsak dan, je napovedal minister Simon Maljevac.

Minister za solidarno prihodnost Maljevac je na novinarski konferenci dejal, da bodo v programu jasno zapisali, kakšno družbo zagovarjajo in zakaj "smo mi prava izbira na naslednjih volitvah". Po njegovih besedah gre pri Levici in Vesni za skupen politični projekt, ki gradi alternativo politiki strahu, varčevanja in razgradnje države.

Po besedah sopredsednice stranke Vesna Urše Zgojznik so se povezali, ker verjamejo, da so socialna pravičnost, varstvo okolja in demokracija prihodnost in da so te vrednote neločljivo povezane. "Brez socialne varnosti ni zelenega prehoda in brez pravičnega zelenega prehoda ni varne prihodnosti," je povedala.

Politiko nameravajo usmeriti v korist ljudi in okolja

Njihov volilni manifest je skupna zaveza, kako bodo politiko usmerili v korist ljudi in okolja, odgovorno, dolgoročno in solidarno. "V teh časih potrebujemo predvsem upanje, da drugačna politika ni le možna, ampak nujna in da je ta naš boj eden od korakov k slovenski družbi, ki bo socialnopravična in zelena," je dejala Zgojznik.

Kandidatke in kandidate na prihajajočih volitvah bodo predstavili 13. februarja. Koliko mest na skupni kandidatni listi zasedajo člani Levice in koliko Vesne, danes niso želeli razkriti. Zgojznik je povedala le, da bodo na listi kandidati z izkušnjami iz lokalnih okolij, civilne družbe, vsakdanjega življenja, stroke in ljudje, ki so v preteklih štirih letih pokazali, da znajo voditi državo.

Maljevac: Nagovarjali bomo vse ljudi, saj delamo za vse

Dodala je, da bodo vsi štirje člani vodstva strank kandidirali v domačih okrajih, sama bo kandidirala v Mozirju, sopredsednik Vesne Uroš Macerl pa v Zagorju ob Savi.

Po besedah Maljevca bodo v volilni kampanji nagovarjali vse ljudi, saj delajo za vse. Zgojznik pa je dodala, da nagovarjajo ljudi, ki si želijo odprto, svobodno in demokratično družbo, in predvsem tiste, ki zdaj potrebujejo največ poguma in upanja. "Čas, ki ga gledamo, je res srhljiv. Mene skrbi za mlade, za mlade družine, skrbi me tudi za starejše. Če gremo nazaj v avtoritarnost, ki smo jo že srečali, če se bomo pridružili državam, ki se postavljajo na najvišje piedestale s strahom, s preganjanjem ljudi, mislim, da se nam ne piše dobro," je zaključila.