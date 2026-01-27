Poslanska skupina Levica ministrstvu za zdravje predlaga spremembo kriterija, pri katerem lahko ambulante družinske medicine zavračajo opredelitev novih pacientov. Predlagajo, da bi ambulanta opredelitev lahko zavrnila le, če je v bližini drug zdravnik, ki ne dosega meje 1.348 glavarinskih količnikov, so zapisali v pisni poslanski pobudi.

Vodja poslanske skupine Levica Nataša Sukič je danes opozorila, da je bilo konec leta 2025 brez osebnega zdravnika 137 tisoč oseb, od tega 22 tisoč otrok. "Kljub temu da se ta številka nekoliko znižuje, se znižuje absolutno prepočasi in takšno stanje je nevzdržno in tudi nedopustno," je povedala v izjavi za medije ob robu redne seje DZ.

"Normativ je absolutno prenizek"

Menijo, da se to dogaja, ker je normativ 1.348 glavarinskih količnikov, pri katerem lahko osebni zdravnik zavrne opredelitve novih pacientov, absolutno prenizek. Po njenih besedah je bil izsiljen in določen arbitrarno s strani zdravniškega sindikata Fides in zdravniške zbornice. "Zaradi tega toliko in toliko ljudi ostaja pred zaprtimi vrati zdravniških ordinacij, po drugi strani pa vidimo, da ogromno zdravnikov to mejo bistveno presega in sistem še vedno deluje," je povedala.

Ministrstvu za zdravje zato predlagajo, da lahko ambulanta družinske medicine opredelitev zavarovancev zavrne le, če je v gravitacijskem območju zdravstvenega doma, ki je najbližji pacientovemu bivališču, drug zdravnik, ki še ne dosega meje 1.348 glavarinskih količnikov. Če vsi zdravniki v tem območju dosegajo mejo 1.348 glavarinskih količnikov, pa predlagajo, da se pacienta razporedi k zdravniku z najmanjšim številom glavarinskih količnikov, razen če vsi zdravniki v območju presegajo državno povprečje glavarinskih količnikov.

"Zdravniki lahko sprejmejo več pacientov"

Povprečno število doseženih opredeljenih glavarinskih količnikov na tim družinske medicine znaša 1.691, kar dosega ali presega 45 odstotkov timov družinske medicine, so zapisali v pobudi. Po besedah Nataše Sukič to kaže, da zdravniki lahko sprejmejo več pacientov in da ne drži, da že zdaj nimajo dovolj časa za obravnavo vseh opredeljenih. "Ni res, da je tako. To je izigravanje Fidesa in zdravniške zbornice," je dodala.

V Levici se zavzemajo tudi za povišanje glavarinskih količnikov, ki jih je treba "razumno dvigniti", je še dejala Sukič.

Na pobudo so se odzvali v NSi. Poslanec Jožef Horvat je dejal, da bi se morali dogovoriti glede definicije, kaj je javno zdravstvo, in za krajšanje čakalnih vrst vključiti vse zdravstvene kapacitete v Sloveniji . "V javnem zdravstvu sodelujejo tisti, ki izvajajo zdravstvene storitve in jih v celoti ali delno plača ZZZS. To so državne institucije in seveda tudi zasebne institucije," je prepričan.

Odzvala se je NSi

Menijo, da se čakalnih vrst ne da skrajšati s povečevanjem glavarinskih količnikov. "To je brezvezni administrativni ukrep, to se preprosto ne da. Ne moremo zdravniku mi politiki predpisati, da se naj z nekim pacientom ukvarja zgolj dve ali tri minute," je povedal. Dodal je, da je koalicija zdravstveni sistem popolnoma razsula, kar kažejo tudi podatki Inštituta Mediana, saj je na vprašanje, katera vsebinska področja bi morale politične stranke postaviti v ospredje po volitvah, 76 odstotkov anketirancev odgovorilo, da zdravstvo.

Po volitvah morajo veliko narediti tudi na področju upravljanja zdravstvenih institucij, v NSi predlagajo korporativno upravljanje, je povedal Horvat. Napovedal je tudi odpravo "napačnih rešitev" v zakonu o zdravstveni dejavnosti.