Stranka Levica bo sprejela novo članico in kandidatko na prihajajočih volitvah

Stranka Levica je sporočila, da bo medse sprejela novo članico in kandidatko na prihajajočih volitvah Biserko Marolt Meden. Predstavila jo bosta sokoordinatorica Levice Asta Vrečko in minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, sama pa bo spregovorila o razlogih za pridružitev Levici in za kandidaturo ter o vsebinskih prioritetah političnega delovanja.

Biserka Marolt Meden je slovenska sociologinja, urednica, menedžerka in aktivistka. Bila je predsednica sklada za novo pediatrično kliniko v Ljubljani in 16 let poslovna direktorica Pediatrične klinike. Bila je tudi predsednica Ustanove za novo pediatrično kliniko v Ljubljani, zdaj pa je njena častna predsednica. V UKC Ljubljana je bila podpredsednica sveta in vodja Službe za odnose z javnostmi. Leta 2015 je kandidirala za položaj generalne direktorice te ustanove.

Bila je med pobudniki iniciative za Materinski dom v ljubljanski občini. Med letoma 1995 in 2001 je bila članica upravnega odbora Zveze prijateljev mladine Slovenije, bila je tudi predsednica izvršnega odbora Združenja za pravice bolnih otrok in članica prvega izvršilnega odbora Unicefa Slovenije, kjer deluje kot članica Nacionalnega odbora za zdravje otrok.

Biserka Marolt Meden Foto: Planet TV Kot prva se je podpisala pod predsedniško kandidaturo Nataše Pirc Musar in bila nato od začetka mandata Pirc Musar pa do konca lanskega leta nepoklicna svetovalka predsednice republike na področju družbenih dejavnosti. V zadnjem času se ukvarja z zagovorništvom starejših, zavzema se za dostojne pokojnine, odpravo revščine starejših samskih žensk, dolgotrajno oskrbo in podobnimi področji.