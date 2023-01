Primorska: močan veter skoraj odpihnil peško. Občanom svetujejo, naj ne zapuščajo domov #video

Na Primorskem, kjer je razglašen rdeč alarm, močan veter marsikje povzroča težave. V Novi Gorici občankam in občanom svetujejo, naj ne zapuščajo zaprtih prostorov. Gospo, ki se je vseeno odločila oditi ven, so sunki vetra, ki ponekod presegajo hitrost 140 kilometrov na uro, skoraj odpihnili. Močan veter odkriva strehe in podira drevesa, trenutno je okoli 1.200 odjemalcev brez elektrike.

Agencija za okolje (Arso) je zaostrila vremensko opozorilo za burjo na Primorskem. Veter v Novi Gorici povzroča nemalo težav.

Zaradi varnosti so morali tam začasno zapreti pokopališče v Stari Gori, saj je burja na pokopališču že podrla več dreves, so sporočili z Občine Nova Gorica. Ob tem občankam in občanom svetujejo, da ostanejo v zaprtih prostorih, v primeru gibanja na prostem pa naj zaradi podiranja dreves pazijo na svojo varnost.

Veter odkriva strehe in podira drevesa

Poklicni gasilci so posredovali v Kromberku, kjer je veter odkril streho na nakupovalnem središču, v Novi Gorici je odkril streho na Osnovni šoli Milojke Štrukelj, v Solkanu pa na stavbi Goriških vodovodov in bencinskega servisa.

Po besedah poveljnika regijskega štaba Civilne zaščite za Severno Primorsko Sama Kosmača so težave tudi na regionalnih in lokalnih cestah v občini Nova Gorica, kjer je burja podrla več dreves.

Podrta drevesa težave povzročajo tudi v Ajdovščini, na območju Kanala in na Obali.

Zaradi močnega vetra priprto koprsko pristanišče



Zjutraj je Pristaniška kapitanija Koper zaradi močnega vetra priprla koprsko pristanišče. Vsako izplutje in vplutje ladij obravnavajo posebej.

Brez elektrike 1.200 odjemalcev

Ponekod se na Primorskem zaradi močnega vetra pojavljajo okvare električnega omrežja in posledično prekinitve dobave električne energije.

Trenutno je brez električne energije 1.200 odjemalcev in 50 transformatorskih postaj na Goriškem, Kanalskem in Postojnskem ter v krajih Ilirska Bistrica in Dekani.

Kot so pojasnili, gre večinoma za posledice podrtih dreves na daljnovodih in potrganih žic zaradi vetra. Vse ekipe so na terenu in se trudijo vzpostaviti običajno stanje, so še sporočili iz Elektro Primorska.

