Promet na hrvaški obali ovira orkanska burja, v notranjosti sneži

Sneg in močan veter tudi danes povzročata težave v večjem delu Hrvaške, kjer je na nekaterih delih cest in avtocest prepovedan promet za vsa vozila. V notranjosti države je vožnja ponekod otežena zaradi poledice. Zaradi snega so zaprti tudi nekateri deli cest v Črni gori. V drugih delih regije se je vreme umirilo.

Zaradi močnega vetra je na Hrvaškem prepovedan promet za vsa vozila na avtocesti proti morju na delu med Svetim Rokom in Posedarjem, na jadranski magistrali na delu med Karlobagom in Sveto Marijo Magdaleno ter na delu reške obvoznice, so sporočili iz zveze Hrvatski autoklub (Hak). Za vsa vozila je bil zjutraj zaprt tudi most na Krk, a je zdaj že odprt.

V Liki in Gorskem kotarju ter na severozahodu Hrvaške vožnjo ovira snega. Ob obali piha orkanska burja, zaradi katere ne deluje več trajektnih linij.

Pred mejnim prehodom Obrežje je na hrvaški strani nastala petkilometrska kolona tovornih vozil zaradi prepovedi vožnje za tovorna vozila proti Ljubljani. Voznikom svetujejo pot po avtocesti A2 od Zagreba proti Gruškovju.

Iz Haka voznike opozarjajo, naj se, če je mogoče, ne odpravljajo na pot.

V Kvarnerju rdeče opozorilo

Za Kvarner in območje Reke danes velja rdeče vremensko opozorilo, za zahodno obalo Istre in Dalmacijo pa oranžno.

Vreme ob obali se bo jutri po napovedih državnega hidrometeorološkega zavoda umirilo. V notranjosti bo občasno padal dež, v goratih predelih sneg. Na Jadranu bo delno sončno in v glavnem suho.

V Bosni in Hercegovini vremenoslovci danes pričakujejo intenzivnejše snežne padavine na zahodu in v osrednjem delu države, tudi v Sarajevu. V Črni gori je za ves promet med drugim zaprta magistralna cesta na delu Rožaje–Berane, so sporočili iz črnogorske avto-moto zveze.