Volodimir Zelenski je danes sporočil, da je pred ponedeljkovim srečanjem v Istanbulu opredelil stališče Ukrajine, ki med drugim vključuje popolno in brezpogojno prekinitev ognja, vrnitev ujetnikov in ugrabljenih otrok ter "pripravo srečanja na najvišji ravni". Kot je zapisal, namreč "ključna vprašanja lahko rešujejo le voditelji".

Ukrajinski pogoji

"Delamo vse, da zaščitimo svojo neodvisnost, svojo državo in naše ljudi. Začrtal sem naloge (...) in opredelil naša stališča pred ponedeljkovim srečanjem v Istanbulu. Prvič - popolno in brezpogojno prekinitev ognja. Drugič - izpustitev zapornikov. Za vzpostavitev zanesljivega in trajnega miru ter zagotovitev varnosti pa je treba pripraviti srečanje na najvišji ravni," je zapisal.

Pobudo za ponedeljkov drugi krog pogajanj v Istanbulu je dala Rusija, v Kijevu pa udeležbe do danes niso potrdili. Kijev je sicer izrazil pripravljenost na pogovore, a dodal, da se mora z ruskimi pogoji seznaniti vnaprej, da bi srečanje prineslo rezultate.

Moskva zavrne tristransko srečanje

Zelenski je v torek pozval k tristranskemu srečanju voditeljev Ukrajine, Rusije in ZDA, vendar so v Kremlju poziv zavrnili, saj da je pogoj za kakršnokoli srečanje, na katerem bi sodeloval ruski predsednik Vladimir Putin, konkreten dogovor med pogajalci obeh strani.