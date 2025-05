Velik odboj Ethereuma bi lahko sprožil bikovski trg – spremljajte te altcoine s 5.000-odstotnim potencialom

Nedavni porast vrednosti Ethereuma nakazuje začetek novega bikovskega trenda na trgu kriptovalut. Ta razvoj bi lahko pripravil teren za izjemno rast nekaterih altcoinov. Po nekaterih ocenah imajo lahko ti digitalni žetoni potencial za do 5.000-odstoten donos. Članek predstavlja, kateri altcoini bi lahko postali naslednje velike zvezde.

Podcenjeni memecoin $XYZ pred uvrstitvijo na večjo borzo

XYZVerse ($XYZ) je memecoin, ki je pritegnil pozornost s svojo ambiciozno napovedjo rasti z 0,0001 na 0,1 ameriškega dolarja v času predprodaje.

Do zdaj je dosegel polovico te poti – zbranih je bilo več kot 13 milijonov dolarjev, trenutna cena žetona pa znaša 0,003333 ameriškega dolarja .

V naslednji, 13. fazi predprodaje se bo cena povečala na 0,005 ameriškega dolarja, kar pomeni dodatno ugodnost za zgodnje vlagatelje.

Po zaključeni predprodaji bo $XYZ uvrščen na večje centralizirane in decentralizirane borze. Ekipa podrobnosti še ni razkrila, objavila pa je napoved za veliko lansiranje.

Foto: LA KADJ LLC.

Rojen za borce, ustvarjen za prvake

XYZVerse gradi skupnost za tiste, ki v kriptu iščejo visoke donose – nepopustljive, ambiciozne in tiste, ki stremijo k prevladi. To je žeton za prave borce – miselnost, ki jo delijo športniki in navijači. $XYZ je žeton za iskalce adrenalina, ki iščejo naslednji veliki memecoin.

V središču zgodbe je XYZepe – borec memecoin arene, ki si prizadeva prebiti na vrh lestvice CoinMarketCap. Bo postal naslednji DOGE ali SHIB? Čas bo pokazal.

Foto: LA KADJ LLC.

Skupnost na prvem mestu

V XYZVerse ima skupnost glavno vlogo. Aktivni člani prejemajo bogate nagrade, saj je ekipa namenila kar 10 odstotkov celotne ponudbe žetonov – okoli 10 milijard $XYZ – za airdrope, kar je eden največjih tovrstnih dogodkov v zgodovini.

Podprt z močno tokenomiko, strateškimi uvrstitvami na CEX/DEX in rednim "žganjem" žetonov je $XYZ pripravljen na šampionski pohod. Vsaka poteza je zasnovana za pospešitev rasti, zvišanje cene in krepitev lojalne skupnosti, ki verjame, da gre za začetek nečesa legendarnega.

Solanin SOL: v ospredju blockchain igre

Solana ustvarja valove v svetu veriženja blokov s poudarkom na hitrosti in razširljivosti. Za razliko od Ethereuma in Cardana je Solanina arhitektura zgrajena za hitre transakcije in prilagodljiv razvoj. To razvijalcem omogoča učinkovitejše ustvarjanje decentraliziranih aplikacij (dapps). V središču tega ekosistema je SOL, Solanin domači žeton.

SOL se ne uporablja le za transakcije, ampak tudi za izvajanje programov in nagrajevanje podpornikov omrežja.

Kar Solano ločuje od drugih, je njen pristop k večji uporabnosti brez izgube hitrosti. Namesto dodatnih plasti ali "shardinga" Solana ostaja preprosta in hitra. Na današnjem trgu, kjer sta hitrost in učinkovitost ključni, SOL izstopa kot kovanec, vreden spremljanja.

Cardanov ADA: zeleni tekmec Ethereuma z velikim potencialom

Cardano z žetonom ADA izstopa kot prilagodljiva in razširljiva platforma, ki podpira pametne pogodbe, decentralizirane aplikacije, žetone in igre. Znana je po okolju prijaznem pristopu, saj uporablja energijsko učinkovit mehanizem Ouroboros proof-of-stake namesto energetsko potratnega proof-of-work.

Njena veriga je razdeljena na dve plasti: ena za transakcije in druga za pametne pogodbe, kar povečuje zmogljivost do milijona transakcij na sekundo. Od uvedbe lastnih žetonov marca 2021 Cardano postavlja nove standarde za učinkovitost in nizke stroške.

ADA je v trenutnem tržnem ciklu obetavna kot alternativa Ethereumu – z inovativno tehnologijo in trajnostnim pristopom ponuja priložnosti za prihodnjo rast.

Polkadot: povezovanje verig blokov za prihodnost

Polkadot (DOT) spreminja način, kako verige blokov komunicirajo med seboj. Omogoča, da različne verige, kot sta Bitcoin in Ethereum, med seboj izmenjujejo podatke in vrednosti brez posrednikov. To omogočajo t. i. parachaini, ki pospešujejo prenos informacij.

DOT se uporablja za glasovanje o spremembah v omrežju in nagrajevanje sodelujočih prek stakinga.

Projekt je ustanovil Gavin Wood, soustanovitelj Ethereuma. V vse bolj razdrobljenem svetu veriženja blokov ponuja Polkadot rešitev za interoperabilnost in razširljivost, kar ga uvršča med najobetavnejše projekte.

Bikovski trend je tukaj: SOL, ADA, DOT in LINK kažejo potencial, a XYZVerse (XYZ) bi kot prvi športni memecoin lahko narasel tudi za 20 tisoč odstotkov, saj združuje navijače v skupnostno vodenem ekosistemu. Več informacij o XYZVerse najdete na: https://xyzverse.io/,

https://t.me/xyzverse,

https://x.com/xyz_verse.

Naročnik oglasnega sporočila je LA KADJ LLC.