Za večji del države razglašen oranžni alarm

Ponoči se bo severovzhodni veter ponovno okrepil, okrepila se bo tudi burja na Primorskem. Najmočneje bo pihalo zjutraj in dopoldne, ko bodo sunki zelo močne burje na Primorskem ponekod na izpostavljenih mestih lahko dosegali hitrost okoli 140 kilometrov na uro, napovedujejo na Agenciji za okolje (Arso), ki je za večji del države izdal oranžno vremensko opozorilo.

Povzetek za 23.01.2023:

ORANŽNA - VETER (SZ,SV,JZ), SNEG (JV,JZ).

Več na https://t.co/07RIfN7MJS — ARSO vreme: opozorila (@meteoPozorSI) January 23, 2023

Zelo vetrovno bo tudi drugod po državi. Veter bo najmočnejši predvsem na Bovškem, pod Karavankami in v nekoliko višjih legah severovzhodne Slovenije ter povsod nad okoli 1400 metri nadmorske višine. Najvišje hitrosti severovzhodnega vetra bodo zjutraj in dopoldne, in sicer med 70 in sto kilometri na uro, na Bovškem lahko tudi več. Tudi drugod po Sloveniji bo v sunkih veter presegal hitrost 50 kilometrov na uro.

Poleg močnega vetra na Arsu pričakujejo tudi nove obilnejše padavine. V drugi polovici noči se bodo padavine okrepile in do jutra zajele večji del Slovenije.

Ponekod bo zapadlo do pol metra snega

Po nižinah bo deloma deževalo, deloma snežilo, nad okoli 500 metri nadmorske višine pa snežilo. Predvsem po nižinah in kotlinah na severu bo ob prisotnosti severovzhodnega vetra, ki bo padavine sušil ter krajevno dvigal mejo sneženja, marsikje večinoma deževalo, na jugu pa se bodo centimetri snega hitro nabirali.

Dobro jutro, danes bo oblačno s padavinami, po nižinah deloma dež, deloma sneg. Zelo vetrovno bo. Jutri bo oblačno, občasno bodo še padavine, po nižinah povečini dež. pic.twitter.com/2tSaBv1FaW — ARSO vreme (@meteoSI) January 23, 2023

Do večera bo na Notranjskem in Kočevskem zapadlo od 30 do 50 centimetrov večinoma suhega snega, drugod pa manj, med petimi in 20 centimetri. Okoli 50 centimetrov snega bo padlo tudi na Gorjancih, v Posavskem hribovju, Kamniško-Savinjskih Alpah, vzhodnih Karavankah in na Pohorju.

Predvsem v nekoliko višjih legah bo veter gradil snežne zamete in ga nanašal na ceste, zato na Arsu svetujejo previdnost na poti. "Še bolje, da se nenujnim potem raje izognete," so zapisali na Twitterju.

Zlasti nevarne razmere bodo na prehodu med Notranjsko in Primorsko, kjer ob močni burji in sneženju pričakujejo izjemno slabo vidljivost. Vidljivost bo tudi drugod zmanjšana.