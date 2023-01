Zaradi burje zaprt del primorske avtoceste, dolenjska avtocesta že odprta

Zaradi burje je zaprt del primorske avtoceste med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani. Zaprt je tudi uvoz Kastelec proti Ljubljani, obvoz je na relaciji Kastelec-Kozina. Med Postojno in Uncem proti Ljubljani je zdrsnilo več vozil. Zaradi zdrsa več vozil je bila zaprta tudi dolenjska avtocesta med Mirno Pečjo in Novim mestom proti Novemu mestu, a je znova odprta. Zastoji nastajajo tudi drugod po državi, poroča prometnoinformacijski center. Ponekod po državi sneži, na cestah so plužne in posipne skupine, promet je upočasnjen. Zaradi burje je možnost slabše vidljivosti, saj nastajajo snežni nanosi.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra zastoji na primorski avtocesti nastajajo tudi med Gabrkom, Postojno in Brezovico. Prav tako so zastoji na štajerski avtocesti med Vranskim in Blagovico ter na dolenjski avtocesti med priključki Drnovo, Trebnje in Grosuplje. Na dolenjski avtocesti je med priključkoma Novo mesto - vzhod in zahod proti Ljubljani ter med Mirno Pečjo in Karteljevim proti Novemu mestu oviran promet zaradi zdrsa tovornih vozil.

Na dolenjski avtocesti izločajo tovorna vozila nad 7,5 tone v smeri proti Ljubljani na počivališču Starine in mejnem prehodu Obrežje, v smeri proti Novemu mestu pa med priključkoma Ivančna Gorica in Trebnje - zahod.

Na vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom je v obe smeri prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike, vozila s ponjavami in avtobuse. Na regionalni cesti Razdrto - Podnanos - Manče - Vipava pa je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.

Zaradi zimskih razmer velja prepoved prometa za vozila nad 7,5 tone na cesti Soteska-Črmošnjice-Črnomelj. Prepoved prometa za priklopnike in polpriklopnike pa velja tudi na cestah Ajdovščina-Col-Črni Vrh-Godovič, na glavni cesti Novo mesto-Metlika ter Štrekljevec-Jugorje in na hrvaški strani mejnih prehodov Metlika, Babno Polje in Petrina.

Cesta čez prelaz Vršič je zaprta. Čez prelaz Ljubelj obvezne verige na avstrijski strani.

Na prometnoinformacijskem centru voznike pozivajo, da spremljajo prometne razmere in vremenske napovedi. Računati je treba na čiščenje vozila pred vožnjo, posipne in plužne skupine, daljši čas potovanja in daljše zavorne poti, so opozorili.

Sunki burje do 140 km/h

Vremenoslovci za danes v večjem delu države napovedujejo močan veter, sunki burje bodo ponekod dosegli hitrost okoli 140 kilometrov na uro. Obetajo se tudi obilnejše padavine, sneženje bo ob močnem vetru povzročalo snežne zamete, možni so tudi vetrolomi. Policija poziva k previdnost, saj se bodo vozne razmere marsikje zelo poslabšale.

Ponoči se bo severovzhodni veter ponovno okrepil, okrepila se bo tudi burja na Primorskem. Najmočneje bo pihalo zjutraj in dopoldne, ko bodo sunki zelo močne burje na Primorskem ponekod na izpostavljenih mestih lahko dosegali hitrost okoli 140 kilometrov na uro, napovedujejo na Agenciji za okolje (Arso), ki je za večji del države izdal oranžno vremensko opozorilo.

Ponoči se bodo padavine okrepile in do jutra zajele večji del Slovenije

Zelo vetrovno bo tudi drugod po državi. Veter bo najmočnejši predvsem na Bovškem, pod Karavankami in v nekoliko višjih legah severovzhodne Slovenije ter povsod nad okoli 1.400 metri nadmorske višine. Najvišje hitrosti severovzhodnega vetra bodo zjutraj in dopoldne, in sicer med 70 in sto kilometri na uro, na Bovškem lahko tudi več. Tudi drugod po Sloveniji bo v sunkih veter presegal hitrost 50 kilometrov na uro.

Foto: Š. L. Poleg močnega vetra na Arsu pričakujejo tudi nove obilnejše padavine. V drugi polovici noči se bodo padavine okrepile in do jutra zajele večji del Slovenije.

Po nižinah bo deloma deževalo, deloma snežilo, nad okoli 500 metri nadmorske višine pa snežilo. Predvsem po nižinah in kotlinah na severu bo ob prisotnosti severovzhodnega vetra, ki bo padavine sušil ter krajevno dvigal mejo sneženja, marsikje večinoma deževalo, na jugu pa se bodo centimetri snega hitro nabirali.

Do večera bo zapadlo do pol metra snega

Do večera bo na Notranjskem in Kočevskem zapadlo od 30 do 50 centimetrov večinoma suhega snega, drugod pa manj, med petimi in 20 centimetri. Okoli 50 centimetrov snega bo padlo tudi na Gorjancih, v Posavskem hribovju, Kamniško-Savinjskih Alpah, vzhodnih Karavankah in na Pohorju.

Foto: Š. L. Predvsem v nekoliko višjih legah bo veter gradil snežne zamete in ga nanašal na ceste, zato na Arsu svetujejo previdnost na poti. "Še bolje, da se nenujnim potem raje izognete," so zapisali na Twitterju.

Zlasti nevarne razmere bodo na prehodu med Notranjsko in Primorsko, kjer ob močni burji in sneženju pričakujejo izjemno slabo vidljivost. Vidljivost bo tudi drugod zmanjšana.

Foto: Š. L.