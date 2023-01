Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V večjem delu notranjosti Hrvaške in tudi v Dalmaciji je danes snežilo, obstaja tudi nevarnost poledice, kar je na cestah poskrbelo za precej kaotične razmere. Ob hrvaški obali medtem piha močna burja z orkanskimi sunki. Številne trajektne in ladijske povezave so prekinjene.