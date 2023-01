Bo Slovenijo v ponedeljek zajelo najobilnejše sneženje v zadnjih petih letih?

Od nedelje zvečer do ponedeljka zvečer bo na Notranjskem in Kočevskem zapadlo od 30 do 50 centimetrov večinoma suhega snega.

Od nedelje zvečer do ponedeljka zvečer bo na Notranjskem in Kočevskem zapadlo od 30 do 50 centimetrov večinoma suhega snega. Foto: Shutterstock

Kot poroča portal Meteoinfo Slovenija, vse kaže, da bo Dolenjsko, Notranjsko in Kočevsko v ponedeljek zajelo najobilnejše sneženje v zadnjih petih letih. "Lokalno bo zapadlo več kot 30 ali celo več kot 40 centimetrov snega. Tudi Arso napoveduje, da bo od nedelje zvečer do ponedeljka zvečer na Notranjskem in Kočevskem zapadlo od 30 do 50 centimetrov večinoma suhega snega, pihal pa bo tudi močan veter, ki bo gradil snežne zamete, zato lahko pride do vetroloma.

"Drugod po nižinah bo snežna odeja občutno bolj skromna, saj bodo zaradi severnega fena padavine manj intenzivne, sneg pa bo marsikje vsaj prehodno prehajal v dež. Na severovzhodu Slovenije in tudi ponekod v Ljubljanski kotlini bo glavnina padavin verjetno padla v dežju," so zapisali na Facebook profilu Meteoinfo Slovenija.

Danes bo sicer pretežno oblačno. Občasno bo ponekod rahlo snežilo, popolne pa bo povečini suho. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od −2 do 2, na Goriškem in ob morju do 7 stopinj Celzija, je zapisano na spletni strani Arsa.

▶️Zjutraj se bodo od juga krepile padavine. Do ponedeljka zvečer bo na Kočevskem in Notranjskem zapadlo od 30 do 50 cm večinoma suhega snega. Drugod bo snega manj, v Pomurju bo deževalo.

▶️Veter bo gradil snežne zamete, možni bodo vetrolomi. Bodite pozorni in pripravljeni! — ARSO vreme (@meteoSI) January 22, 2023

Veter bo gradil snežne zamete, lahko pride tudi do vetroloma



Arso še opozarja, da bo v noči na ponedeljek in v ponedeljek zjutraj burja na Primorskem na izpostavljenih mestih dosegla hitrost do 140 kilometrov na uro. Tudi v notranjosti bo zelo vetrovno. Veter bo čez dan malenkost oslabel. Od nedelje zvečer do ponedeljka zvečer bo na Notranjskem in Kočevskem zapadlo od 30 do 50 centimetrov večinoma suhega snega. Veter bo gradil snežne zamete, lahko pride do vetroloma.

ORANŽNA - SNEG - Slovenija - jugovzhod

Ned, 22.1.2023 22h Tor, 24.1.2023 24h.

Več na https://t.co/07RIfN7MJS — ARSO vreme: opozorila (@meteoPozorSI) January 22, 2023

Ponoči bo oblačno. V drugi polovici noči se bodo padavine okrepile in zajele večji del Slovenije. Po nižinah bo deloma deževalo, deloma snežilo, nad okoli 500 metrov pa snežilo. Krepil se bo veter, na Primorskem bo pihala zelo močna burja, drugod okrepljen severovzhodni veter. Jutranje temperature bodo od −4 do 2, na Goriškem in ob morju okoli 5 stopinj Celzija.

Jutri bo oblačno s padavinami. Po nižinah v notranjosti bo deloma deževalo, deloma snežilo. Veter bo čez dan nekoliko oslabel, še vedno pa bo marsikje okrepljen. Na Primorskem bo še pihala močna burja, ki bo popoldne oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Goriškem in ob morju do 8 stopinj Celzija.

Največ snega trenutno na Kredarici

Višina snežne odeje je sicer trenutno najvišja na Kredarici, kjer so izmerili 245 centimetrov, Zelenici, kjer je 162 centimetrov snega, in Voglu, kjer je snega 130 centimetrov.

Kredarica, 22. januar, ob 9.35 Foto: Posnetek zaslona

Zelenica, 22. januar, ob 9.35 Foto: Posnetek zaslona

Vogel, 22. januar, ob 9.35 Foto: Posnetek zaslona