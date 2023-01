Tudi danes bo snežilo, na Primorskem zaradi močne burje oranžni alarm

Danes bo zmerno do pretežno oblačno. V južni Sloveniji bo popoldne lahko rahlo snežilo. Na Primorskem so zaradi močne burje izdali oranžni alarm, okrepljen veter bo pihal tudi v notranjosti Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 3, na Goriškem in ob morju do 8 °C.

Dobro jutro, danes in jutri bo zmerno do pretežno oblačno in vetrovno. Predvsem na vzhodu in jugu bo naletaval sneg. pic.twitter.com/CKx3AzSsGW — ARSO vreme (@meteoSI) January 21, 2023

Arso je za Primorsko zaradi močne burje danes izdal oranžni alarm. Najmočnejši sunki burje lahko ponekod dosežejo hitrost med 100 in 120 kilometrov na uro. Vetrovno bo tudi drugod, posebej v višje ležečih krajih.

Povzetek za 21.01.2023:

ORANŽNA - VETER (JZ).

ORANŽNA - VETER (JZ).

Jutri bo na zahodu deloma jasno, drugod pretežno oblačno. Predvsem ponekod v južnih in vzhodnih krajih bo občasno rahlo snežilo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do 0, na Primorskem okoli 3, najvišje dnevne okoli 0, na Goriškem in ob morju do 8 °C.