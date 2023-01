Vreme: Tudi danes bo snežilo

Danes bo v notranjosti Slovenije bo rahlo do zmerno snežilo, na Primorskem pa občasno rahlo deževalo, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje (Arso). . Tam bo pihala večinoma šibka burja, ponekod v notranjosti Slovenije pa dopoldne severni veter. Padavine bodo popoldne slabele in marsikje ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 2, na Goriškem in ob morju okoli 6 stopinj Celzija.

Jutri dopoldne bodo rahle padavine povsod ponehale, najkasneje na jugu. Čez dan bo pretežno oblačno, nekaj več jasnine bo na zahodu. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, na Štajerskem in v Prekmurju pa severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, na Primorskem okoli 3, najvišje dnevne od -2 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 7 stopinj Celzija.

Obeti

V soboto in nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno z burjo na Primorskem. V soboto se bo tudi v notranjosti okrepil severnik. Še nekoliko hladneje bo.