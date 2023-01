Vreme: sprva bo ponekod narahlo snežilo, potem pa ...

Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo občasno na zahodu, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje (Arso). Sprva bo ponekod v notranjosti še naletaval sneg. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, na Štajerskem in v Prekmurju pa sredi dneva in popoldne severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od –2 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 7 stopinj Celzija.

Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V južni Sloveniji bo občasno rahlo snežilo. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, v notranjosti Slovenije pa okrepljen severni do severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od –8 do –2, na Primorskem od 0 do 4, najvišje dnevne od –2 do 3, na Goriškem in ob morju do 8 stopinj Celzija.

Obeti

V nedeljo bo na zahodu deloma jasno, drugod pretežno oblačno. Ponekod v južnih in vzhodnih krajih bo občasno naletaval sneg. Na Primorskem bo pihala zmerna burja.

V ponedeljek se bo sneženje od juga okrepilo in zajelo večji del Slovenije. Burja in severni veter se bosta spet okrepila.

Vremenska slika

Nad zahodnim Sredozemljem se poglablja nov ciklon in se pomika proti južni Italiji. Nad srednjo Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda doteka k nam razmeroma hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine

Danes in jutri bo ob severnem Jadranu delno jasno, drugod pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Hrvaške bo občasno rahlo snežilo. Burja ob severnem Jadranu se bo jutri okrepila.