Najbolj simpatičen VW? Iz Ljubljane do "Dunaja" v eni uri. #foto

Da ne bo pomote, nismo se peljali na tisti pravi, avstrijski, temveč le do slovenskega Dunaja. Zato smo tja iz Ljubljane prispeli v le dobri uri ter pot do tja in nazaj opravili brez postanka za polnjenje. V rokah sem prvič imel Volkswagnov novi ID.buzz, zagotovo enega najbolj simpatičnih volkswagnov, ki pa odpira mnoga vprašanja glede cene in družinske potovalne uporabnosti.

Foto: Gregor Pavšič Dunaj je majhna vasica nad Krškim, ki si ime deli z osemstokrat večjo avstrijsko prestolnico. Tu na manj kot enem kvadratnem kilometru živi le okrog 30 prebivalcev, ime pa je naselje dobilo po mogočni prazgodovinski trdnjavi Dunum – ta je nekoč stala na gori Sv. Lovrenc nad Krškim.

Iz Ljubljane do tja je dobrih sto kilometrov in nekaj več kot ena ura vožnje, za katero sem imel tokrat v rokah Volkwagnov novi električni kombi ID.buzz. Ta je duhovni naslednik Volkswagnovega bullija, prav tako pa danes tudi električna alternativa klasičnemu multivanu. ID.buzz je karoserijsko dejansko umeščen med klasični kombi (multivan) in avtomobilsko zasnovane enoprostorce (sharan). Prav gotovo je ID.buzz izjemno simpatično vozilo, za katerega pa bo v praksi treba odšteti vsaj 70 tisočakov, dosegi brez polnjenja pa bodo znašali tja do 350 kilometrov. Pozimi je doseg za sto kilometrov krajši, kar smo ugotovili tudi med vožnjo do Dunaja, resda pri temperaturah okrog ledišča in celo z nekaj sneženja.

Palec gor: oblika, prostornost, polnjenje

Palec dol: poraba (pozimi), potniški brez predala za kabel (tovorni ga ima), potovalni domet

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Tako kot zunanjost je tudi notranjost ID.buzza zasnovana moderno, všečno oziroma v skladu s smernicami družine ID. Izhaja iz avtomobilske električne platforme MEB, zato je tudi vožnja bolj podobna avtomobilu kot kombiju (tudi novi multivan sicer zdaj izhaja z avtomobilske platforme), zaradi pogona zadaj pa je tudi okretnost zelo pohvalna. Z izbiro materialov in barv ID.buzz postane všečen in simpatičen, prav gotovo vozilo, ki se v času avtomobilske univerzacije vozniku lahko iskreno prikupi.

Notranjost je manj špartanska kot v manjših vozilih ID, položaj za volanom je zelo dober in tudi nasploh – čeprav bodo zadaj morda stopala potnikov rahlo višje kot v klasičnih kombijih – je s potovalnega vidika lahko ID.buzz dober družinski enoprostorec oziroma kombi.

Foto: Gregor Pavšič

Zaradi električnega pogona pa je prvo vprašanje gotovo vezano na njegovo uporabo v praksi. Baterija ima kapaciteto 77 kilovatnih ur (kWh), vozilo pa maso 2,4 tone – zgolj baterija tehta skoraj pol tone. Poraba pri zares neugodnih vremenskih razmerah in večinoma avtocestni vožnji je znašala med 30 in 32 kWh na sto kilometrov. Občutek ne vara, poraba je visoka, a podobno zimsko porabo so imeli nedavno na naših testih tudi manjši športni terenci, kot so BMW iX3, volvo XC40 in toyota bZ4x.

Pri taki porabi je mogoče računati na doseg med 250 in 270 kilometri. Žal prva serija ID.buzzov še nima vgrajene toplotne črpalke, z njo naj bi se poraba znižala za nekaj kWh. Poleti poraba ne bi smela presegati 25 kWh na sto kilometrov, kar pa nato že zagotavlja doseg vsaj okrog 350 kilometrov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Je to premalo, da bi bil lahko ID.buzz tudi družinsko potovalno vozilo? S podobnim poletnim dosegom sem predlani s škodo enyaq prevozil daljše električno potovanje med Slovenijo in Francijo. Na potovanjih brez časovne stiske je redne postanke mogoče dobro združiti s polnjenji za 20 ali 30 minut, kolikor bi moralo biti na ultra hitri polnilnici (Ionity) dovolj za polnjenje od 20 do 80 odstotkov baterije.

Največja moč polnjenja znaša do 170 kilovatov, kar je sicer predvsem konična moč, ki pa vendarle napoveduje tudi zgledno celotno krivuljo polnjenja. Pri potencialu za električne "roadtripe" doseg niti ni najpomembnejši – več štejeta učinkovito polnjenje in poraba, ki je vezana na denarno enoto. Več kot vozilo porabi, več nas bo sto prevoženih kilometrov ob uporabi javnih polnilnih sistemov tudi stalo.

Kako učinkovita je ta polnilna krivulja, bomo pri ID.buzz preverili na prvem daljšem testu. Potovanje ne bo tako brezskrbno kot s klasičnim multivanom, kdor pa bi ID.buzz vendarle uporabljal predvsem znotraj Slovenije oziroma širše regije, zaradi dosega ne bi smel imeti težav.

Volkswagen je že leta 1972 na avtomobilski razstavi v Hannovru predstavil električno različico takratnega kombija T2. Baterija je imela kapaciteto 21 kWh. Današnja litij-ionska baterija tehta 491 kilogramov, kapaciteta pa je več kot trikrat tolikšna. In še to – pogonski elektromotor v ID.buzz sestoji iz 250 delov, primerljiv motor z notranjim zgorevanjem ima pri Volkswagnu teh kar 2.500.

Foto: Gregor Pavšič

Cena je seveda dokaj zasoljena. Osnovno vozilo stane 64 tisoč evrov, tako da že s čisto malo dodatne opreme preseže mejo za pridobitev subvencije Eko sklada. Če bodo ID.buzza kupila podjetja, bodo lahko izkoristila odbitni DDV.

Brez tega pa bo zanj realno treba odšteti vsaj okrog 70 tisoč evrov. Lanski testni multivan je kot priključni hibrid prav tako stal 71 tisoč evrov, klasičen z dvolitrskim bencinskim motorjem pa je cenejši za okrog deset tisočakov. Cene so seveda vedno relativne – Volkswagnovi električni SUV niso bistveno cenejši, prostornost in uporabnost, kaj šele simpatičnost, pa je vseeno na strani ID.buzza. Če bi imel baterijo kapacitete med 80 in 90 kWh in morda še integrirane zabavne funkcije (video na zahtevo, igrice …), bi bil potovalno še veliko zanimivejši.

Trenutna čakalna vrsta na ID.buzza v potniški različici v Sloveniji znaša okrog devet mesecev. Za letos so torej vsa razpoložljiva vozila prodali, trgovci jih nameravajo na slovenske ceste pripeljati okrog sto. Približno polovica bo potniških, preostali pa v tovorni različici.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič