Zgodba se ponavlja: "selfie" sredi primorske avtoceste

Na žalost gre za znan prizor, nad katerim smo se pred dnevi že zgražali, zdaj pa se je podobno zgodilo na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno. Neznanec je sredi močnega sneženja, ko so vozila stala v koloni, brezbrižno stopil iz vozila in naredil "selfie".