Prihodnji petek bo v Ljubljani poseben protest, izjemoma brez koles

Na Metelkovi v Ljubljani je potekala druga odprta kolesarska skupščina, kjer so različne iniciative razpravljale o prihodnosti protestov. Ti se zdaj že šest tednov zapored odvijajo po več slovenskih mestih, glavno vlogo pa imajo kolesarji.

Sestopili bodo s koles

A to se bo spremenilo naslednji petek, 12. junija, saj bodo protestniki takrat sestopili s koles in protestirali peš. Kot nam je povedala ena od udeleženk druge odprte kolesarske skupščine, bo to tematska antifašistična, antirepresivna in antimilitaristična demonstracija.

"Protest proti fašizmu pa vključuje tudi boj za naravo, kulturo in umetnost," je še dodala udeleženka, ki ni želela biti imenovana.

Foto: Ana Kovač

Na ta način se bodo tudi lažje spoznavali

Za zdaj se bodo na ulice peš podali le 12. junija, s tem pa želijo vsem udeležencem omogočiti tudi, da se premikajo na enak način. "Želimo, da imajo vsi svoj glas in svoj tempo," pravi udeleženka skupščine in dodaja, da se bodo na ta način tudi lažje spoznavali med seboj.

Kot nam je še povedala, so kolesarji, naključni mimoidoči in umetniki na protestih deležni vse večje represije, zato bo to tudi protest proti policijski represiji. "Predvsem pa bo to protest proti politikam postfašizma, ki ga ne predstavlja le ta vlada, ampak vsaka vlada, ki bi vpeljevala tovrstne politike," nam je še povedala naša sogovornica.

Zbrali se bodo ob 19. uri na Prešernovem trgu v središču Ljubljane.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

