Pri Bohinju trčila avtomobil in avtobus z otroki, ena oseba huje poškodovana

Včeraj popoldne sta na cesti med Bledom in Bohinjem blizu naselja Nomenj trčila osebno vozilo in avtobus. Udeleženih je bilo 61, med njimi 52 otrok. Poškodbe so utrpele tri osebe.

Po podatkih Policijske uprave Kranj je do nesreče prišlo, ker je voznik osebnega vozila zapeljal na nasprotno vozišče in trčil v avtobus, ki je prišel iz nasprotne smeri.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Ena oseba huje poškodovana, alkohola v krvi niso zaznali

Med potniki sta lažje poškodbe utrpela voznik osebnega vozila in avtobusa, težje se je poškodovala sovoznica osebnega avtomobila. Otroci v avtobusu niso poškodovani.

Nihče od voznikov ni vozil pod vplivom alkohola, proti vozniku avtomobila pa trenutno poteka postopek zaradi povzročitve prometne nesreče, so sporočili kranjski policisti.

Pri nesreči so nemudoma posredovali Gasilci PGD Bohinjska Bistrica. Zavarovali so območje, pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči Bohinj pri pregledu in oskrbi udeleženih oseb, otrokom zagotovili varen umik zunaj ceste ter jih oskrbeli z vodo. Odklopili so tudi akumulatorje, nevtralizirali razlite motorne tekočine, s tehničnim posegom vozilo dvignili izpod ceste na avtovleko ter nudili pomoč policiji pri urejanju zapore. Cesta je bila v času intervencije zaprta, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.