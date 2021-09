Pri sestopu se je huje poškodovala nemška turistka.

Včeraj ob 15.30 je 62-letna ženska s svojim 54-letnim možem, oba sta državljana Nemčije, sestopala s Toncovega gradu pri Kobaridu po stezi v smeri regionalne ceste Kobarid−Bovec. Pri tem ji je zdrsnilo na območju, kjer steza ni zavarovana z leseno ograjo. 62-letnica je drsela po strmem pobočju približno pet metrov do previsa, nato pa padla štiri metre globoko na kamnite stopnice, ki vodijo proti omenjeni regionalni cesti.

Pri tem se je nemška državljanka huje telesno poškodovala. Na kraju so jo oskrbeli zdravnik in reševalci NMP ZD Tolmin, nato pa jo s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. Ob policistih in reševalcih bili so na kraju nezgode tudi gasilci PGD Kobarid. Policisti PP Bovec so glede na vsa ugotovljena dejstva tujo krivdo izključili in bodo o dogodku s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.