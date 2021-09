Izredno stanje v Brežicah: v karanteni 31 učiteljev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slab teden po začetku pouka so se na Osnovni šoli Brežice znašli v velikih težavah. Zaradi okužene učiteljice, ki se je zadnji dan počitnic udeležila konference, je v karanteni kar 31 učiteljev, poroča TV Slovenija.

Po besedah ravnateljice Marije Lubšina Novak 31 učiteljev predstavlja tretjino učiteljskega zbora. To ni edini primer karantene na šoli, saj je od petka v karanteni tudi en razred.

Kot je sicer včeraj poročal sledilnik za covid-19, je v vzgoji in izobraževanju 63 aktivno okuženih zaposlenih in 74 učencev. V karanteni je skupno 34 oddelkov in 663 učencev.